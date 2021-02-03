ента новостей

21:10
Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики
15:17
Депутата ЗаКС Ленобласти задержали по делу о мошенничестве
14:54
В Ленобласти мигрант задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком
14:42
В Купчино обнаружили нелегальную «омывайку»
13:59
В Пулково ветеринарный контроль прошли более 25 тысяч животных
13:22
В Петербурге общественники организовали бесплатную стоматологическую помощь для многодетных семей
13:14
160 888 гуманитарных наборов передали волонтеры акции #МыВместе
13:09
Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе
12:02
В Петербурге полицейские раскрыли серию преступлений в отношении пенсионеров
11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
10:07
Кофе вместо завтрака
09:14
Навальному дали срок – к чему это приведет?
22:14
В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»
21:49
Матч с московским «Динамо» стал для СКА вторым в сезоне без заброшенных шайб
20:02
Выставка «Поколение»
19:09
Студенты Петербурга будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных
16:20
Выставка «Планетарныетуманности»
15:39
Выставка «Дворы и каналы»
15:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины
14:46
В Ленобласти стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный лес»
14:08
Россельхознадзор предотвратил ввоз около 25 тонн небезопасного вьетнамского риса
14:01
Концерт в Большом зале филармонии
12:53
В Ленобласти кавказец в течении пяти лет насиловал дочь сожительницы
11:48
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,4 миллиона рублей
11:06
В Петербурге задержан аферист, который обманывал пенсионеров
10:43
Путешествие с питомцами
10:15
158 786 гуманитарных наборов передали волонтеры акции #МыВместе
09:37
Американский след в протестах?
19:24
В январе саперы ЗВО эвакуировали более ста боеприпасов времен войны в Санкт-Петербурге и Ленобласти
19:18
Премьера спектакля для детей «Чудеса в Тридесятом царстве»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики

Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики

В связи с увеличением исков о взыскании корпоративных убытков и привлечении менеджеров к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве руководством Сrowe CRS было принято решение об укреплении судебной практики.

Со 2 февраля 2021 года обновленную судебную практику возглавит специалист в области судебных корпоративных конфликтов, ответственности директоров и контролирующих лиц, а также банкротного и международного права – адвокат, кандидат юридических наук Александр Шугаев.

Под руководством Александра Шугаева отдел продолжит работу как над имеющимися проектами, так и над новыми кейсами по делам о банкротстве, субсидиарной ответственности, взыскании убытков и др. В настоящее время юристы Crowe CRS оказывают услуги судебного представительства в делах международной и российской юрисдикций.

«На фоне увеличения числа исков о привлечении к ответственности менеджеров как в целом в юридической практике, так и в работе нашей команды – это необходимая мера. С учетом специфики рассмотрения судами ряда известных дел (Минбанк, Промсвязьбанк), вполне вероятно, что некоторые решения суда скажутся не только на росте числа компаний, для которых такая защита будет актуальна, но и тех, кому потребуется тщательная ревизия ранее зафиксированных договоренностей с топ-менеджерами, что вполне может спровоцировать судебные иски», – отмечает партнер Crowe CRS Алексей Мордовичев.

Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, входит в международную сеть Crowe Global (международная сеть независимых консалтинговых фирм в 130 странах). Компания более 20 лет оказывает поддержку своим клиентам как в России, так и за рубежом. Штат Crowe CRS включает в себя порядка 250 экспертов, что позволяет эффективно решать задачи самого разного масштаба, включая кросс-национальные проекты с привлечением сотрудников Crowe Global из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америк. Профессионализм команды подтвержден не только опытом и успешно реализованными кейсами, но и лидирующими позициями компании в рейтингах - Право-300, The Legal 500, ТОП-10 RAEX и др.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-12-2020, 16:05
В Crowe CRS проанализировали ключевые изменения в налоговом законодательстве РФ
1-06-2018, 10:59
За неисполнение и нарушение решений межмуниципальных антитеррористических комиссий будут привлекать к ответственности
2-12-2012, 07:32
Управления собственной безопасности ГУ МВД России задержан инспектор ДПС за взятку
19-12-2020, 20:23
ООО «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» - 93% выигранных дел
11-07-2013, 10:14
Инспектора ДПС задержали за мошенничество
23-04-2013, 10:18
Сотрудник полиции задержан по подозрению во взяточничестве

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
228
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
0
577
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 910
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
Наверх