Сервис база знаний

Для того, чтобы польза от корпоративной базы знаний в компании была полной, необходимо обеспечить удобство ее использования. Кроме того, стоит организовать правильное хранение, поиск и обновление информации. В случае, если объем предоставленных данных мал, можно прибегнуть к довольно простым вариантам: специализированным файловым хостингам, облачным хранилищам, а также локальным архивам. Однако, по мере накопления в компании специализированных знаний необходимо другое решение.

Проведем обзор сервисов базы знаний, предназначенных для профессионального создания корпоративной базы знаний.

Atlassian Confluence

Atlassian Confluence - это одна из самых популярных программ для создания внутренних баз знаний, обладающая широким функционалом. В ней объединено много самые разнообразных форматов хранимой информации: таблицы, фотографии, графики и др. Для оформления базы знаний можно воспользоваться настраиваемыми шаблонами страниц, а также придумать свой собственный вариант. Кроме того, существует возможность создавать привлекательные веб-страницы с добавлении графических элементов.

С функционалом довольно просто разобраться: имеются подробные инструкции по использованию программы (правда, они на английском языке), есть и техподдержка.

Flowlu

В сервисе Flowlu возможно большого числа разделов для различных групп специалистов и целей. Кроме того, можно создавать отдельные права доступа к данным разделам: разрешать только их чтение, предоставлять доступ к добавлению или редактированию информации.

У работников есть возможность совместного редактирования и добавления информации, пополнения базы и обмена мнениями и знаниями. У сервиса древовидная структура, что даёт возможность быстрого и удобного поиска в огромном количестве разделов. Функционал программы возможно увеличить за счёт объединения с популярными инструментами (такими, как Google Drive, 1C, XMind и пр.).

Яндекс.Вики

Вики - это сервис системы Яндекс, который создан для командной работы пользователей. Все изменения в истории сохраняются, поэтому создание страниц доступно любому пользователю. Кроме того, сервис поддерживает добавление различных форматов документов - текстовых, табличных, изображений и файлов. Каждый пользователь имеет личный кабинет, в котором можно сохранять черновики. Еще одно преимущество - объединение сервиса Яндекс.Вики с другими сервисами - Яндекс.Формами и Яндексом Диском.

MediaWiki

Данная платформа имеет открытый исходный код. Она используется также для совместной работы с документами и их редактирования. Этот программный продукт используется при создании Википедии. Всем пользователям системы предоставляется возможность участвовать в создании базы знаний. Единственный нюанс - может ограничиваться редактирование отдельных страниц. Необходимую информацию довольно легко отыскать через оглавление или поиск по названию документа.

Добыто. Знания

В СЭД (системе электронного документооборота) «Добыто. Знания» есть возможность совместной работы в системе, подготовки и редактирования документов несколькими пользователями одновременно.

Умение применять на практике корпоративные знания – это то, что позволяет любой компании развиваться как единой системе. Ведь все сотрудники несут в себе уникальные знания. В случае, если коллектив не будет обмениваться опытом, то компания попросту перестанет развиваться. В то же время плохо структурированная и поданная информация, попросту скопированная и собранная в одну кучу, только создает хаос и сумятицу среди работников. Это, в свою очередь, устраивает беспорядок в делах компании.