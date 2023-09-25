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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » 1C 8 Бухгалтерия

1C 8 Бухгалтерия

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Современное программное обеспечение помогает автоматизировать стандартные задачи. Внедрение программного обеспечения 1C 8 Бухгалтерия - лучшее решение для автоматизации!

Для производственных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, организаций торговли и ЖКХ ведение бухгалтерского учета является одной из приоритетных задач. Современное программное обеспечение помогает автоматизировать стандартные задачи, сократить трудозатраты и минимизировать количество ошибок. Внедрение программного обеспечения 1C 8 Бухгалтерия – один из лучших способов повышения эффективности работы компании.

Внедрение 1С Бухгалтерия

Преимущества внедрения

Ведение комплексного бухгалтерского учета с использованием 1С возможно вне зависимости от вида деятельности организации. Группа компаний «ЭтикетСервис» предлагает воспользоваться своими предложениями, перейти на работу с новой системой оперативно и без лишних сложностей. Внедрение новой платформы дает любой организации следующие преимущества:

  • существенно улучшаются процессы ежедневной обработки больших объемов данных, при этом количество ошибок стремится к нулю;
  • за счет оптимизации и повышения эффективности работы достигается положительный экономический эффект;
  • для конечных пользователей работа в 1C 8 Бухгалтерия организована максимально понятно и удобно;
  • в соответствии с требованиями заказчика, конфигурирование и настройка программного обеспечения в точности соответствует виду деятельности;
  • по сравнению с предыдущими версиями система получила большое количество усовершенствований и обновленный функционал.

Преимущества использования 1С – это высокая скорость и точность работы, безошибочное выполнение стандартных операций бухгалтерского учета, возможность использования функционала на стационарном ПК или в мобильном приложении.

Основной функционал

Группа компаний «ЭтикетСервис» выполнит предварительное обследование текущей инфраструктуры организации, разработает и реализует план перехода на работу в новой системе. Функционал 1С Бухгалтерия включает:

  • наличие инструментов для контроля корректности бухгалтерских проводок, автоматического закрытия счетов по окончанию отчетных периодов;
  • с помощью имеющихся функций осуществляется пакетная выгрузка и загрузка налоговых документов;
  • система предполагает эффективное ведение складского учета, количественного и партионного;
  • для пользователей доступны детальные отборы и сортировки для формирования отчетности, ведется контроль взаиморасчетов с контрагентами;
  • за счет встроенных модулей имеется возможность обмена с банковскими системами и учет путевых листов.

Для перехода на 1C 8 Бухгалтерия необходимо оформить заявку на сайте eservice.by и согласовать обследование имеющейся инфраструктуры. Новая платформа дает ответственным пользователям и руководству организации большое количество возможностей для улучшения и оптимизации текущей работы.

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