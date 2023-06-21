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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Бассейн для дома и дачи: все о типах, аксессуарах, правилах установки и ухода

Бассейн для дома и дачи: все о типах, аксессуарах, правилах установки и ухода

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
intex-lider.ru
Бассейн для дома или дачи - это отличный способ провести время с пользой для здоровья.

Хотите наслаждаться прохладой и свежестью воды в жаркие летние дни? Тогда вам нужен бассейн для дома или дачи. Но как выбрать подходящий из множества вариантов на рынке? В этой статье мы расскажем вам о разных типах и аксессуаров к ним, а также дадим советы по установке и уходу за ними.

Определите свои потребности и возможности

Прежде чем купить бассейн Intex, задайте себе несколько вопросов:

  • Какой размер и форма вам нужны?
  • Какой бюджет вы готовы потратить на покупку и обслуживание?
  • Где вы собираетесь установить бассейн: на открытом воздухе или в помещении?
  • Как часто вы будете пользоваться и сколько человек в нем будет купаться?
  • Какие дополнительные функции и аксессуары вы хотите иметь?

Ответы на эти вопросы помогут вам сузить круг поиска и выбрать оптимальный вариант для вашего дома или дачи.

Обратите внимание, что компания "Интекс Лидер" занимается продажей бассейнов марок Intex и Bestway и аксессуаров к ним, предлагая доступные цены и высокое качество.

Изучите разные типы

Существует несколько типов бассейнов, которые отличаются по материалу, конструкции, способу установки и цене. Вот самые популярные из них:

  • Надувные. Это самый простой и дешевый вариант. Они легко устанавливаются и переносятся, но не очень прочные и долговечные. Подходят для маленьких детей или временного использования.
  • Каркасные. Это более надежные и устойчивые бассейны, которые состоят из металлического каркаса и ПВХ-пленки. Они могут быть разных размеров и форм, но требуют больше места и времени для установки. Подходят для семейного отдыха или регулярного использования.
  • Стационарные. Это самые дорогие и качественные бассейны, которые встраиваются в землю или пол. Они могут быть изготовлены из разных материалов, таких как бетон, пластик, стекловолокно или композит. Они имеют самый длительный срок службы и лучший вид, но требуют сложной подготовки и профессиональной установки. Подходят для любителей комфорта и роскоши.

Выберите подходящие аксессуары и оборудование

Чтобы ваш бассейн был безопасным, чистым и функциональным, вам понадобятся разные аксессуары и оборудование для него. Вот некоторые из них:

  • Фильтр-насос. Это устройство, которое очищает воду от мусора, пыли, микроорганизмов и хлора. Он поддерживает качество и циркуляцию воды. Выбирайте фильтр-насос в соответствии с объемом и типом бассейна.
  • Лестница. Это необходимый элемент для удобства и безопасности входа и выхода. Она может быть металлической, пластиковой или деревянной. Выбирайте лестницу в соответствии с высотой и формой.
  • Тент. Это покрытие, которое защищает бассейн от попадания грязи, насекомых, листьев и осадков. Он также сохраняет тепло воды и предотвращает испарение.
  • Подстилка. Это материал, который кладется под бассейн для защиты его дна от повреждений, скольжения и промерзания. Он может быть из резины, полиэтилена или ткани.
  • Химия. Это средства, которые регулируют химический баланс, жесткость и pH воды. Они также предотвращают развитие водорослей, грибков и бактерий.

Следуйте правилам установки и ухода

Чтобы бассейн служил вам долго и радовал вас своим видом и качеством, вам нужно соблюдать правила установки и ухода за ним. Вот некоторые из них:

  • Устанавливайте бассейн на ровной, твердой и чистой поверхности, подальше от деревьев, кустов, проводов и других препятствий.
  • Соблюдайте безопасное расстояние от источников тепла, огня, электричества и химии при установке и использовании бассейна.
  • Следуйте инструкции по сборке и заполнению, которая прилагается к каждому изделию.
  • Проверяйте состояние бассейна, фильтр-насоса, лестницы и других аксессуаров перед каждым использованием.
  • Чистите бассейн регулярно от мусора, пыли, насекомых и листьев с помощью сачка или пылесоса.
  • Используйте химию по инструкции и контролируйте химический баланс, жесткость и pH воды с помощью тест-полосок или электронных приборов.
  • Покрывайте бассейн тентом после каждого использования или при длительном простое.
  • Следуйте инструкции по хранению и зимовке, если вы не пользуетесь им круглый год.

Бассейн для дома или дачи - это отличный способ провести время с пользой для здоровья.

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