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Питерец.ру » Общество » Бассейн временно закрыли

Бассейн временно закрыли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Бассейн, где отравились дети, закрыли по решению суда

Долгое время бассейны Северной столицы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако после снятия этих ограничений в одном из них произошло отравление детей. Этой ситуацией занялись правоохранительные органы.

«Питерец.ру» сообщает, что бассейн, в котором дети отравились хлором, временно закрыли по решению суда. Теперь этот водный комплекс не будет работать в течение 60 дней. За это время руководству предстоит устранить имеющиеся нарушения.

Оказалось, что в бассейне были проблемы с технологическим оборудованием. Некоторые станции хлорирования вообще вышли из строя. Именно это и стало причиной отравления 8 детей. Напоминаем, что инцидент произошел 18 сентября. Эта ситуация вызвала большой резонанс в Петербурге.

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