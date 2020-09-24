Бассейн временно закрыли

Долгое время бассейны Северной столицы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако после снятия этих ограничений в одном из них произошло отравление детей. Этой ситуацией занялись правоохранительные органы.

«Питерец.ру» сообщает, что бассейн, в котором дети отравились хлором, временно закрыли по решению суда. Теперь этот водный комплекс не будет работать в течение 60 дней. За это время руководству предстоит устранить имеющиеся нарушения.

Оказалось, что в бассейне были проблемы с технологическим оборудованием. Некоторые станции хлорирования вообще вышли из строя. Именно это и стало причиной отравления 8 детей. Напоминаем, что инцидент произошел 18 сентября. Эта ситуация вызвала большой резонанс в Петербурге.