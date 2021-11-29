Возможности эксплуатации танк-контейнеров

Среди всего ассортимента специализированного контейнерного оборудования наиболее узкоспецифичными являются танк-контейнеры. Речь идёт о ёмкостях, которые пригодны только для конкретных сжиженных и наливных грузов, газов и др. Такое наименование получили особые контейнерорезированные цистерны, подобно железнодорожным аналогам они предназначены для заливки опасных и других грузов. Каждый из производителей, отравляющих товар в танках, приобретает самостоятельно подходящие контейнеры и закладывает стоимость оборудования в окончательную цену груза. Грузовладелец же строго контролирует оборот танк-контейнеров. Если говорить о расценках на аренду подобного оснащения, то каких-то четких границ выставить не получится, стоимость будет разниться и общий принцип построения тарифа обозначить нельзя.









Из-за того, что в большинстве случаев танк-контейнер используется для перевозки опасных грузов, требования к тем компаниям, которые получают доступ к обращению с подобными ёмкостями, отличаются от стандартных. Если будут нарушены условия эксплуатации или перевозки, последствия могут быть самыми тяжелыми как для подвижного состава, так и для грузов, отправленных в сопряжении.





Далеко не все виды грузов транспортируются морскими контейнерными линиями, подобным образом, чаще всего речь идёт сотрудничестве производителей и перевозчика, которые заключают долгосрочные контракты по поставкам и применяют терминалы железных дорог и портов, приспособленных под контейнеры и грузы, транспортируемые в них.





Особенности обслуживания и транспортировки





После того как содержимое танк-контейнера выгружается, ёмкость в обязательном порядке обрабатывается для полного освобождения от остатков. Считается, что такая тара даже в порожнем состоянии может представлять определённую опасность. Именно поэтому заниматься обслуживанием танк-контейнеров доверяют только уполномоченным компаниям, имеющим соответствующую лицензию. Они полностью ответственны за выполнение всех манипуляций. После очищения, промывки и пропарки танка, его можно загрузить другим товаром при условии, что это допустимо конструкцией контейнера и его характеристиками. Тоннаж в итоге практически всегда составляет около 30 тонн, из-за чего в автоперевозках создаются небольшие сложности. Для этой цели, как правило, больше подходят многоосные контейнеровозы, предназначенные для ограничения допустимых нагрузок.