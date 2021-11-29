ента новостей

17:08
В Петербурге пьяный мужчина угнал дорожный каток
17:01
В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги
11:31
Кто получает прибавку к зарплате?
10:39
Какие профессии самые переоцененные?
09:47
Что с омикроном?
10:29
Новостройки продолжат расти
09:57
Рестораторов осчастливили
09:37
Ну а теперь появился омикрон
14:31
Пенстонерка из Гатчины перевела мошенникам 700 тысяч рублей
14:17
В Луге полицейский подозревается в крышевании наркоторговца
09:52
Мы движемся к коллективному иммунитету
09:23
Ковид пошел на спад
08:26
Подделок стало меньше
00:51
Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги
00:20
3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме
10:21
Что с кодами в транспорте?
09:46
Они хотят работать ночью
07:50
Ковидные сертификаты продлят
16:07
Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST
16:04
Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии
16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
12:42
В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб
12:26
В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина
12:11
В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий
10:51
Новогоднего локдауна не будет?
09:31
Бастрыкин против ЕГЭ
08:29
Готовится полезное нововведение?
11:45
В Петерберге задержали разбойника
08:02
Еле вызвали врача
07:23
Тарифы сдерживают
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Контейнерные грузоперевозки » Возможности эксплуатации танк-контейнеров

Возможности эксплуатации танк-контейнеров

0
39
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
hardytank.ru
Среди всего ассортимента специализированного контейнерного оборудования наиболее узкоспецифичными являются танк-контейнеры.

Среди всего ассортимента специализированного контейнерного оборудования наиболее узкоспецифичными являются танк-контейнеры. Речь идёт о ёмкостях, которые пригодны только для конкретных сжиженных и наливных грузов, газов и др. Такое наименование получили особые контейнерорезированные цистерны, подобно железнодорожным аналогам они предназначены для заливки опасных и других грузов. Каждый из производителей, отравляющих товар в танках, приобретает самостоятельно подходящие контейнеры и закладывает стоимость оборудования в окончательную цену груза. Грузовладелец же строго контролирует оборот танк-контейнеров. Если говорить о расценках на аренду подобного оснащения, то каких-то четких границ выставить не получится, стоимость будет разниться и общий принцип построения тарифа обозначить нельзя.



Из-за того, что в большинстве случаев танк-контейнер используется для перевозки опасных грузов, требования к тем компаниям, которые получают доступ к обращению с подобными ёмкостями, отличаются от стандартных. Если будут нарушены условия эксплуатации или перевозки, последствия могут быть самыми тяжелыми как для подвижного состава, так и для грузов, отправленных в сопряжении.


Далеко не все виды грузов транспортируются морскими контейнерными линиями, подобным образом, чаще всего речь идёт сотрудничестве производителей и перевозчика, которые заключают долгосрочные контракты по поставкам и применяют терминалы железных дорог и портов, приспособленных под контейнеры и грузы, транспортируемые в них.


Особенности обслуживания и транспортировки


После того как содержимое танк-контейнера выгружается, ёмкость в обязательном порядке обрабатывается для полного освобождения от остатков. Считается, что такая тара даже в порожнем состоянии может представлять определённую опасность. Именно поэтому заниматься обслуживанием танк-контейнеров доверяют только уполномоченным компаниям, имеющим соответствующую лицензию. Они полностью ответственны за выполнение всех манипуляций. После очищения, промывки и пропарки танка, его можно загрузить другим товаром при условии, что это допустимо конструкцией контейнера и его характеристиками. Тоннаж в итоге практически всегда составляет около 30 тонн, из-за чего в автоперевозках создаются небольшие сложности. Для этой цели, как правило, больше подходят многоосные контейнеровозы, предназначенные для ограничения допустимых нагрузок.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-11-2020, 23:54
Контейнерные грузоперевозки
11-04-2021, 21:17
Компания Танк Плюс: признанный лидер по продаже танк-контейнеров в Санкт-Петербурге
26-06-2015, 00:01
Перевозка грузов в контейнерах
30-09-2020, 22:40
Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства
24-10-2021, 10:47
Контейнеры для любых задач, от перевозок до строительства
28-08-2019, 18:27
Контейнеры 40 футов: особенности и преимущества эксплуатации

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
311
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
430
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
376
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
336
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх