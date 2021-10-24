Контейнеры для любых задач, от перевозок до строительства

Перевезти стройматериалы, построить склад, доставить сыпучий груз – для любой задачи можно найти подходящий контейнер. Все модули имеют свои отличия, широко применяясь в перевозках и других сферах.

Морские и железнодорожные контейнеры

Сухогрузные морские контейнеры – это стандартизированная тара, используемая для доставки грузов по воде, суше и морю. В модулях перевозят практически любые виды товаров, от мебели и строительных материалов, до автомобилей, компьютеров и промышленных станков.

В зависимости от габаритов и других особенностей грузов подбираются подходящие конструкции. В логистике применяют модули разного объема, включая контейнеры 20, 40 и 45 футов.

Преимущества морских контейнеров

Высокий уровень защиты груза от внешних воздействий, хищения.

Универсальность (перевозка разных товаров и возможность использования в строительстве).

Скорость доставки (ускорение сроков погрузочно-разгрузочных работ).

Снижение затрат (оптимизация расходов, связанных с логистическими процессами).

Для организации перевозок можно заказать контейнер с любыми характеристиками, включая стандартизированную тару и специальные модули (с открытым верхом, увеличенной высоты и т.д.).

В продаже есть и железнодорожные конструкции, которые уже не производятся, но успешно применяются в разных сферах, включая переоборудование модулей под бытовки, дачные домики, складские помещения и др. Различают металлические ж/д контейнеры двух типов – 3 и 5-тонные.

Специальные контейнеры и рефрижераторы

Для перевозки грузов со специфичными характеристиками существуют разные контейнеры, например, в которых можно осуществлять транспортировку негабарита или пищевых жидких продуктов.

Среди часто используемых модулей можно выделить Open top (открытый верх или съемная крыша, обычно выполняемая из тента), Hard Top (съемная железная крыша), Tank (цистерны для перевозки специальных грузов – жидких, химических веществ и т.д.). Разновидностей много, например, есть конструкции с открытой платформой, в которых перевозят технику, машины и тяжелые грузы.

Рефрижераторы

В таких модулях доставляют товары с особыми требованиями к температурным условиям, включая замороженные полуфабрикаты, цветы, мясо, рыбу, фрукты и т.д. Конструкции подключаются к мощной холодильной установке, поддерживающей нужный температурный режим.

Подробнее с этими и другими видами модулей можно ознакомиться на сайте «Контейнер Лизинг», здесь представлены все виды конструкций для разных задач, будь это доставка или строительство.