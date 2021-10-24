Контейнеры для любых задач, от перевозок до строительства

ента новостей

21:47
Баскетбольный «Зенит» потерпел сокрушительное поражение в Барселоне с разницей в 26 очков
10:30
«Газпром» устанавливает рекорды
10:14
Несколько тысяч человек в одном помещении
09:16
Когда сократится заболеваемость
10:31
Бесплатные лекарства – это не миф
10:05
Не забываем про ягоду!
08:53
Президент против обязательной вакцинации
19:09
Работы с полным перекрытием съезда на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово перенесены по погодным условиям
13:57
Библиотека Гоголя представит онлайн-спектакль в формате браузерной игры
13:55
В Петербурге прошел Фестиваль культуры народов Китая
13:53
Защита интеллектуальной собственности — дело и бизнеса, и государства
12:30
В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера на 424 тысячи рублей
12:22
В Петербурге наркоман с ножом напал на фельдшеров скорой помощи
12:13
Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле
12:05
В Петербурге группа автоворов предстанет перед судом
10:53
Что делать неофициально переболевшим?
10:15
Биткоин обновил максимум
09:31
Нерабочим дням быть!
23:58
«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»
11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Контейнерные грузоперевозки » Контейнеры для любых задач, от перевозок до строительства

Контейнеры для любых задач, от перевозок до строительства

0
6
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Перевезти стройматериалы, построить склад, доставить сыпучий груз – для любой задачи можно найти подходящий контейнер.

Перевезти стройматериалы, построить склад, доставить сыпучий груз – для любой задачи можно найти подходящий контейнер. Все модули имеют свои отличия, широко применяясь в перевозках и других сферах.

Морские и железнодорожные контейнеры

Сухогрузные морские контейнеры – это стандартизированная тара, используемая для доставки грузов по воде, суше и морю. В модулях перевозят практически любые виды товаров, от мебели и строительных материалов, до автомобилей, компьютеров и промышленных станков.

В зависимости от габаритов и других особенностей грузов подбираются подходящие конструкции. В логистике применяют модули разного объема, включая контейнеры 20, 40 и 45 футов.

Преимущества морских контейнеров

  • Высокий уровень защиты груза от внешних воздействий, хищения.
  • Универсальность (перевозка разных товаров и возможность использования в строительстве).
  • Скорость доставки (ускорение сроков погрузочно-разгрузочных работ).
  • Снижение затрат (оптимизация расходов, связанных с логистическими процессами).

Для организации перевозок можно заказать контейнер с любыми характеристиками, включая стандартизированную тару и специальные модули (с открытым верхом, увеличенной высоты и т.д.).

В продаже есть и железнодорожные конструкции, которые уже не производятся, но успешно применяются в разных сферах, включая переоборудование модулей под бытовки, дачные домики, складские помещения и др. Различают металлические ж/д контейнеры двух типов – 3 и 5-тонные.

Специальные контейнеры и рефрижераторы

Для перевозки грузов со специфичными характеристиками существуют разные контейнеры, например, в которых можно осуществлять транспортировку негабарита или пищевых жидких продуктов.

Среди часто используемых модулей можно выделить Open top (открытый верх или съемная крыша, обычно выполняемая из тента), Hard Top (съемная железная крыша), Tank (цистерны для перевозки специальных грузов – жидких, химических веществ и т.д.). Разновидностей много, например, есть конструкции с открытой платформой, в которых перевозят технику, машины и тяжелые грузы.

Рефрижераторы

В таких модулях доставляют товары с особыми требованиями к температурным условиям, включая замороженные полуфабрикаты, цветы, мясо, рыбу, фрукты и т.д. Конструкции подключаются к мощной холодильной установке, поддерживающей нужный температурный режим.

Подробнее с этими и другими видами модулей можно ознакомиться на сайте «Контейнер Лизинг», здесь представлены все виды конструкций для разных задач, будь это доставка или строительство.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-08-2019, 18:27
Контейнеры 40 футов: особенности и преимущества эксплуатации
30-09-2020, 22:40
Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства
19-10-2019, 01:07
Морские контейнеры: причины популярности и идеи нестандартного применения
29-11-2020, 23:54
Контейнерные грузоперевозки
26-06-2015, 00:01
Перевозка грузов в контейнерах
1-09-2015, 23:57
Контейнеры 20 футов Б У

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
309
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
286
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
387
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
412
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх