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Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Контейнерные грузоперевозки » Контейнерные грузоперевозки

Контейнерные грузоперевозки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Транспортировка грузов контейнерным способом - востребованная услуга

Транспортировка грузов контейнерным способом - востребованная услуга, обойтись без которой в современной логистике практически невозможно. Перевозить контейнеры с различными типами грузов можно железнодорожным, морским, автотранспортом.

Виды контейнеров

В общем случае, контейнеры могут быть стандартными, которые используют для не требующих особых условий хранения и перевозки грузов. Для скоропортящихся, легковоспламеняющихся, медицинских грузов требуются особые условия перевозки, контейнеры с нужными показателями влажности и температуры. Кроме того, бывают контейнеры рефрижераторными, сухогрузными, изотермическими и др.

Где заказать перевозку контейнером

Для выбора оптимального варианта и способа транспортировки нужно обратиться в транспортно-логистическую компанию, к примеру на 1terminal.ru/catalog/refrizheratornye_kontejnery. Специалисты оперативно доставят груз контейнером получателю, выбрав оптимальный маршрут и учтя все нюансы транспортировки.

Как происходит транспортировка грузов контейнерами

Работы по погрузке/выгрузке проводятся с помощью автопогрузчиков. В то же время ручные операции предусматриваются при оформлении сопроводительной документации, опломбирования контейнеров, маршрутизации, отслеживания прохождения груза и предоставления этих сведений грузоотправитель и получателю.

Особенности и выгоды

Контейнерная грузоперевозка выигрывает в сравнении с иными способами транспортировки за счёт:
- безопасности. Контейнеры прочны, оснащены надёжными запорными механизмами, что сводит к минимуму повреждение грузов в процессе транспортировки и попытки хищения,
- универсальности. Габариты контейнеров унифицированы, потому пользоваться ими в качестве вместилища для транспортировок груза можно как на территории нашего государства, так и за рубежом,
- отсутствия необходимости организовывать места для складирования. В качестве хранилища груза используется сам контейнер, защищающий груз от дождя, снега и прочих капризов погоды,
- возможности организовать сборную грузоперевозку, при которой в одном контейнере складируют грузы разных отправителей. Это удобно, если кому-либо требуется отправить мелкие или единичные партии товаров,
- экономичности. Контейнерные грузоперевозки позволяют минимизировать расходы на транспортировку, они выгодны и отправителю и грузополучателю.

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