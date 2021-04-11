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Компания Танк Плюс: признанный лидер по продаже танк-контейнеров в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
tank-container.ru
Обзор на компанию Танк Плюс. Основные компетенции и преимущества данной компании. Честные отзывы клиентов

Реализация новых и б/у танк-контейнеров различных исполнений – одна из основных специализаций компании “Танк Плюс”.

Вся продукция, составляющая актуальный онлайн-каталог, сертифицирована на соответствие требованиям действующих европейских и межгосударственных стандартов (EN и ГОСТ Р), что гарантирует ее безупречные эксплуатационные характеристики, герметичность, способность выдерживать высокое внутреннее давление, безопасность хранения и транспортировки продуктов различного назначения.

Более подробно о компании Танк-Плюс https://tank-container.ru/about

Дополнительно предлагается услуга по всестороннему техническому и сервисному обслуживанию, а также ремонту данной категории специальных металлических цистерн.

Классификация танк-контейнеров, которые реализует компания

Цистерны принято различать по следующим основным параметрам и техническим характеристикам:

  1. Габаритные размеры. Большой популярностью среди отечественных потребителей пользуются 20-ти и 30-ти футовые исполнения (вместительность составляет приблизительно 26 и 36 тыс. л).
  2. Текущее техническое состояние и длительность эксплуатации (новая тара и бывшая в эксплуатации).
  3. Класс IMO. IMO классификация – основной регламент, на который раньше опиралась международная логистика для однозначной идентификации танк-контейнеров. Различают IMO 1, IMO 3, IMO 5.
  4. Протоколы Т-кодов. Последователи классов IMO. Их общее число составляет 75 (Т1-Т75). Предельное внутреннее давление, которое способен выдержать танк, особенности его конструкции и типоразмер – только ряд ключевых параметров, отражающих тот или иной Т-код.
  5. Категория и особенности применения (для транспортировки химических реагентов, пищевых продуктов, газов, жидкостей и.т.д).

При возникновении любых спорных вопросов, связанных с классификацией танк-контейнеров или их техническими характеристиками, воспользуйтесь профессиональной консультацией одного из менеджеров профильной компании.

Основные бонусы и выгоды от сотрудничества с компанией “Танк Плюс”

  • Среди других интернет-магазинов, специализирующихся в смежной сфере оказания услуг, данная компания лидирует по следующим показателям:
  • имеются собственные площади и обслуживающий терминал, что предоставляет возможность осуществлять всестороннее техническое обслуживание и ремонт любого исполнения танк-контейнера;
  • всегда в наличии более 200 единиц изделий;
  • организована доставка заказа в любой территориально удаленный регион России;
  • богатый опыт плодотворного сотрудничества с именитыми газо- и нефтеперерабатывающими предприятиями (Трансойл, Газпром-нефть, Технохим, Нитро Сибирь и др);
  • на каждый танк-контейнер выписывается гарантийный документ, что предоставляет право возврата или замены цистерны при наличии технического брака производства;
  • реализована предпродажная подготовка и всесторонняя проверка изделия со стороны заказчика.
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