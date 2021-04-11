Компания Танк Плюс: признанный лидер по продаже танк-контейнеров в Санкт-Петербурге

Реализация новых и б/у танк-контейнеров различных исполнений – одна из основных специализаций компании “Танк Плюс”.
Вся продукция, составляющая актуальный онлайн-каталог, сертифицирована на соответствие требованиям действующих европейских и межгосударственных стандартов (EN и ГОСТ Р), что гарантирует ее безупречные эксплуатационные характеристики, герметичность, способность выдерживать высокое внутреннее давление, безопасность хранения и транспортировки продуктов различного назначения.
Более подробно о компании Танк-Плюс https://tank-container.ru/about
Дополнительно предлагается услуга по всестороннему техническому и сервисному обслуживанию, а также ремонту данной категории специальных металлических цистерн.
Классификация танк-контейнеров, которые реализует компания
Цистерны принято различать по следующим основным параметрам и техническим характеристикам:
- Габаритные размеры. Большой популярностью среди отечественных потребителей пользуются 20-ти и 30-ти футовые исполнения (вместительность составляет приблизительно 26 и 36 тыс. л).
- Текущее техническое состояние и длительность эксплуатации (новая тара и бывшая в эксплуатации).
- Класс IMO. IMO классификация – основной регламент, на который раньше опиралась международная логистика для однозначной идентификации танк-контейнеров. Различают IMO 1, IMO 3, IMO 5.
- Протоколы Т-кодов. Последователи классов IMO. Их общее число составляет 75 (Т1-Т75). Предельное внутреннее давление, которое способен выдержать танк, особенности его конструкции и типоразмер – только ряд ключевых параметров, отражающих тот или иной Т-код.
- Категория и особенности применения (для транспортировки химических реагентов, пищевых продуктов, газов, жидкостей и.т.д).
При возникновении любых спорных вопросов, связанных с классификацией танк-контейнеров или их техническими характеристиками, воспользуйтесь профессиональной консультацией одного из менеджеров профильной компании.
Основные бонусы и выгоды от сотрудничества с компанией “Танк Плюс”
- Среди других интернет-магазинов, специализирующихся в смежной сфере оказания услуг, данная компания лидирует по следующим показателям:
- имеются собственные площади и обслуживающий терминал, что предоставляет возможность осуществлять всестороннее техническое обслуживание и ремонт любого исполнения танк-контейнера;
- всегда в наличии более 200 единиц изделий;
- организована доставка заказа в любой территориально удаленный регион России;
- богатый опыт плодотворного сотрудничества с именитыми газо- и нефтеперерабатывающими предприятиями (Трансойл, Газпром-нефть, Технохим, Нитро Сибирь и др);
- на каждый танк-контейнер выписывается гарантийный документ, что предоставляет право возврата или замены цистерны при наличии технического брака производства;
- реализована предпродажная подготовка и всесторонняя проверка изделия со стороны заказчика.