Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства

ента новостей

00:25
Под руководством Бердичевского СКА обыграл в гостях «Сибирь» со счётом 6:4
16:48
«Филип Моррис Интернэшнл» инвестирует 6,4 млрд рублей в экономику Ленобласти
16:43
Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге
14:59
В Ленобласти возрождают этнотуризм
13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино
13:07
Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки
12:54
В Петербурге аферисты выманили у пожилого изобретателя 2 миллиона рублей
11:11
В Стрельне 25-летний безработный ограбил супермаркет
11:04
В Петербурге мужчина с ножом ограбил мастерскую одежды
10:46
Это сигнал к возможной «дистанционке»?
10:05
Изменят условия регистрации такси?
19:36
В Петербурге завершился Молодежный карьерный форум-2020
19:32
В Дом офицеров вернется Боевое знамя
19:28
Дом Басевича падет жертвой ковида?
19:26
В Петербурге прошел городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»
19:23
Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга
19:16
В аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль 28 попугаев какаду
19:13
Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК
19:12
Студенческий футбол вернулся во дворы Петербурга
19:10
На развязке КАД на пересечении с ЗСД до ноября перекроют одну полосу движения
19:08
Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти
19:06
Сяндеба: места боевой славы
15:05
В Петербурге обсудили перспективы развития гериатрии
10:34
В Петербурге с поличным задержали афериста продававшего пенсионерке «чудо-лекарства»
09:05
Падение рубля продолжается
08:33
Беглов о возможных ограничениях
19:56
«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
16:54
В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне
16:51
В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы
16:31
Как студенты строят карьеру в атомной отрасли
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Контейнерные грузоперевозки » Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства

Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства

0
37
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Контейнерные грузоперевозки бывают морские, железнодорожные, автомобильные и мультимодальные.

В случае с международными контейнерными перевозками грузов исключается необходимость в дополнительной рабочей силе, а также значительно сокращается время доставки груза. Кроме этого, риски порчи доставляемого груза сводятся к минимуму. Несмотря на то, что содержание контейнеров требует финансовых расходов, они полностью перекрываются прибылью от их использования.

Виды контейнерных перевозок

Они бывают морские, железнодорожные, автомобильные и мультимодальные.
С помощью морских контейнерных грузоперевозок можно доставлять не только стандартные, но также огнеопасные и хрупкие грузы на любые расстояния. Отличаются грузоперевозки такого типа невысокой себестоимостью, так как можно перевозить большие объемы грузов.
Железнодорожные перевозки с помощью контейнеров также выгодны, ведь помимо низкой себестоимости, они также позволяют правильно рассчитать время доставки, так как железнодорожные составы всегда двигаются в соответствии с расписанием. Но здесь есть один недостаток: такие перевозки не обеспечивают доставку груза в любую точку, ведь можно привезти его лишь туда, где есть железная дорога.
Автомобильные контейнерные грузоперевозки бывают международного типа, а также внутренние. Они позволяют доставить груз в любую точку страны или за ее пределы, а также обеспечивают сохранность товара.
Отличительной особенностью мультимодальных перевозок является то, что доставка груза осуществляется по одной транспортной накладной (коносаменту), а ответственным за доставку является один транспортировщик. Именно оператор мультимодальной перевозки несет прямую ответственность за сохранность груза, самостоятельно заключая договора с грузоперевозчиками.

Виды контейнеров для грузоперевозок

Под контейнером понимается грузовая единица многоразового использования, в которую помещается груз. Преимуществом контейнеров является их высокая прочность, благодаря чему и обеспечивается сохранность груза при транспортировке.
Отличаются контейнеры между собой размерами, а также присоединительными конструкциями, так как есть варианты для морских, железнодорожных, авиационных и автомобильных перевозок.
Есть стандартные контейнеры, которые наиболее распространены. Есть высокие, широкие, усиленной прочности и открытые контейнеры (сверху накрытые тентом из брезента). Если транспортировка груза подразумевает необходимость особого температурного режима, тогда используются контейнеры рефрижераторного типа. Для перевозки газов и наливного груза используется контейнер-цистерна.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-03-2016, 11:19
Что из себя представляют перевозки контейнеров из Китая?
22-10-2018, 17:22
Контейнерные грузоперевозки
26-10-2018, 11:35
Автомобиль для перевозки грузов
12-06-2016, 21:22
Разновидности грузоперевозок
5-02-2020, 12:20
Грузоперевозки по России
6-05-2016, 22:45
Перевозка грузов железнодорожным транспортом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
190
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
237
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
328
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
452
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
Наверх