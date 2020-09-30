Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства

В случае с международными контейнерными перевозками грузов исключается необходимость в дополнительной рабочей силе, а также значительно сокращается время доставки груза. Кроме этого, риски порчи доставляемого груза сводятся к минимуму. Несмотря на то, что содержание контейнеров требует финансовых расходов, они полностью перекрываются прибылью от их использования.

Виды контейнерных перевозок

Они бывают морские, железнодорожные, автомобильные и мультимодальные.

С помощью морских контейнерных грузоперевозок можно доставлять не только стандартные, но также огнеопасные и хрупкие грузы на любые расстояния. Отличаются грузоперевозки такого типа невысокой себестоимостью, так как можно перевозить большие объемы грузов.

Железнодорожные перевозки с помощью контейнеров также выгодны, ведь помимо низкой себестоимости, они также позволяют правильно рассчитать время доставки, так как железнодорожные составы всегда двигаются в соответствии с расписанием. Но здесь есть один недостаток: такие перевозки не обеспечивают доставку груза в любую точку, ведь можно привезти его лишь туда, где есть железная дорога.

Автомобильные контейнерные грузоперевозки бывают международного типа, а также внутренние. Они позволяют доставить груз в любую точку страны или за ее пределы, а также обеспечивают сохранность товара.

Отличительной особенностью мультимодальных перевозок является то, что доставка груза осуществляется по одной транспортной накладной (коносаменту), а ответственным за доставку является один транспортировщик. Именно оператор мультимодальной перевозки несет прямую ответственность за сохранность груза, самостоятельно заключая договора с грузоперевозчиками.

Виды контейнеров для грузоперевозок

Под контейнером понимается грузовая единица многоразового использования, в которую помещается груз. Преимуществом контейнеров является их высокая прочность, благодаря чему и обеспечивается сохранность груза при транспортировке.

Отличаются контейнеры между собой размерами, а также присоединительными конструкциями, так как есть варианты для морских, железнодорожных, авиационных и автомобильных перевозок.

Есть стандартные контейнеры, которые наиболее распространены. Есть высокие, широкие, усиленной прочности и открытые контейнеры (сверху накрытые тентом из брезента). Если транспортировка груза подразумевает необходимость особого температурного режима, тогда используются контейнеры рефрижераторного типа. Для перевозки газов и наливного груза используется контейнер-цистерна.