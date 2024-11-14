Лучшие сладкие подарки на Новый год 2025: что выбрать для сотрудников и клиентов

ента новостей

09:54
На улице Руставели иномарка насмерть сбила женщину
09:25
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменят схему движения
09:21
Пропагандировать бездетность нельзя, а монахом быть можно
09:08
Желания соискателей совпали с возможностями
01:33
Удачный день 13 ноября для обеих петербургских команд ВХЛ: «СКА-Нева» крупно победила «Рубин» – 4:1, «Динамо» разгромило «Омские Крылья» – 5:0
00:39
Петербургская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли красноярский этап Гран-При России по фигурному катанию, Ясмина Кадырова и Илья Миронов стали третьими
20:13
СКА не забросил ни одной шайбы в ворота «Сибири», но одержал вымученную победу по буллитам и прервал серию поражений в чемпионате КХЛ
17:55
В Лужском районе в лобовом ДТП погибли два человека
15:26
В Петербурге приступили к реконструкции Цимбалинского путепровода
15:15
В Петербурге начали работу электробусы «Сириус»
14:38
В Петербурге обсудили вопросы защиты граждан от телефонных мошенников
14:13
На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход
10:34
В Гатчинском районе «Лада Веста» сбила 10-летнюю девочку
10:30
На Бухарестской улице иномарка сбила 17-летнюю девушку
10:23
Бывший глава администрации Адмиралтейского района задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере
10:21
В Ленобласти займутся ремонтом теплосетей
10:05
В Петербурге поймали налетчика на сетевой магазин по улице Фурштадтская
09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Невского района
09:47
В Петербурге поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщение
09:45
Санкционный марафон продолжается
09:41
На улице Коммуны поймали подозреваемого в налете на сетевой магазин
09:23
Сына Милонова избили
08:47
Грипп и ковид приводит к карантину
02:44
«Молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» крупно проиграла «Амурским Тиграм» в МХЛ, впереди – «Сахалинские Акулы»
21:33
Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на этапе Гран-При «Красноярье» вслед за Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, а петербурженка Анна Фролова первенствовала в женском одиночном катании
16:39
Rutube стал маркировать крупные каналы из реестра Роскомнадзора
13:41
В Колпино бывшего руководителя школы-интерната заподозрили в педофилии
13:18
В Ленобласти увеличится минимальный размер заработной платы
10:56
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы
10:39
Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Цветы и подарки » Лучшие сладкие подарки на Новый год 2025: что выбрать для сотрудников и клиентов

Лучшие сладкие подарки на Новый год 2025: что выбрать для сотрудников и клиентов

0
28
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Сладкие подарки – это универсальное решение для поздравления сотрудников и клиентов, ведь они создают радостную атмосферу и символизируют внимание

Сладкие подарки – это универсальное решение для поздравления сотрудников и клиентов, ведь они создают радостную атмосферу и символизируют внимание. Новый год 2025 – отличный повод подарить яркие и оригинальные сладкие наборы, которые подойдут как для крупных компаний, так и для небольших организаций. Давайте рассмотрим, какие варианты можно выбрать, чтобы ваши подарки запомнились и порадовали получателей.

Подарочные наборы с традиционными новогодними сладостями

Классические наборы с популярными сладостями остаются востребованными каждый год. Они включают шоколадные конфеты, карамель, печенье и мармелад. Такие подарки нравятся большинству людей, так как подчеркивают праздничную атмосферу. Для большего эффекта можно подобрать упаковку с новогодними мотивами или даже с символом года.

Идеи для наполнения классического набора:

  • Шоколадные конфеты разных видов и форм.

  • Печенье с глазурью и пряности.

  • Мармелад и леденцы в красивых упаковках.

Оригинальные подарочные наборы с креативными элементами

Тем, кто хочет выделиться и удивить своих коллег или клиентов, можно выбрать необычные подарочные наборы с эксклюзивными сладостями. Это могут быть тематические наборы с декором в стиле символа года, ручной работы, или даже мини-корзины с эксклюзивными десертами. Такие наборы можно также собрать самостоятельно, добавив индивидуальные штрихи, или приобрести уже готовыми.

Что включить в креативный набор:

  • Трюфели или макароны ручной работы.

  • Медовые наборы с орехами и сухофруктами.

  • Авторские шоколадные фигурки с новогодней символикой.

Подарки для любителей здорового образа жизни

Если ваши сотрудники или клиенты следят за питанием, можно предложить сладкие наборы с натуральными лакомствами без добавления сахара или искусственных добавок. Здоровые сладости – это отличный вариант, показывающий заботу о здоровье и интересах получателя. В такие наборы входят орехи, сухофрукты, темный шоколад с высоким содержанием какао, а также различные злаковые батончики.

Что добавить в набор для здорового образа жизни:

  • Орехи и сухофрукты в небольших упаковках.

  • Натуральный мед и варенье без сахара.

  • Темный шоколад с содержанием какао от 70% и выше.

Тематические наборы с символом года

Каждый год символика сменяется, и в 2025 году оформление подарков с символом года станет актуальным трендом. Такие подарки можно дополнить фигурками или сладостями в виде символа года, что добавит шарма и подчеркнет праздничное настроение. Кроме того, оформление упаковки с символом года придаст подарку индивидуальность, а для крупных компаний это может стать элементом корпоративного стиля.

Элементы для тематического набора:

  • Фигурки или конфеты в форме символа года.

  • Упаковка с тематическим дизайном.

  • Мягкие игрушки или сувениры для дополнения набора.

Корпоративные подарки с брендингом

Подарки, оформленные в стиле бренда, – отличный способ объединить команду и укрепить деловые связи с клиентами. Корпоративные сладкие наборы можно создать с использованием логотипа компании на упаковке или добавить небольшие сувениры с фирменной символикой. Такие подарки подойдут для масштабных мероприятий и подчеркнут вашу внимательность к деталям.

Что может включать брендированный подарок:

  • Упаковку с логотипом компании.

  • Сладости с уникальной упаковкой.

  • Миниатюрные сувениры с фирменной символикой.

Выбор новогоднего подарка для сотрудников и клиентов – это не только проявление заботы, но и возможность укрепить положительные отношения. Для подготовки подарков можно проявить фантазию и украсить презент своими руками, добавив декоративные элементы или символику года. Или же можно выбрать готовое решение и купить сладкие новогодние подарки 2025 оптом, что добавит подарку стильный вид и подчеркнет значимость события. Правильно подобранные сладкие наборы помогут создать праздничное настроение и оставить яркое впечатление на весь год.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-08-2022, 12:49
Откуда пошла традиция дарить сладкие подарки
13-10-2022, 10:52
Купить подарочные наборы на Новый год
4-03-2023, 22:07
Интернет-магазин шоколадных подарков
26-12-2022, 20:42
Шоколадные подарки от компании «Конфаэль»
6-03-2023, 19:38
Что такое подарочные чайные наборы?
30-12-2016, 17:42
Удивляем и радуем партнеров, клиентов и сотрудников новогодними подарками с компанией TooManyGifts

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 09:54
На улице Руставели иномарка насмерть сбила женщину
0
96
Вчера, 17:55
В Лужском районе в лобовом ДТП погибли два человека
0
78
Вчера, 14:13
На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход
0
90
Вчера, 10:34
В Гатчинском районе «Лада Веста» сбила 10-летнюю девочку
Наверх