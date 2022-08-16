Откуда пошла традиция дарить сладкие подарки

Сладкий новогодний подарок - универсальный способ подарить радость близкому человеку. Уже давно Новый год и сладкие подарки неразрывно связаны друг с другом. А вы когда-нибудь задумывались о том, откуда пошла традиция дарить сладости на Новый год? Давайте совершим небольшое историческое путешествие и узнаем ответ!

Чтобы разобраться в этом, отправимся в эпоху Петра I. Именно в это время появилась новогодняя традиция украшать елку. Считалось, что чем лучше украшена елка, тем более богатым и счастливым будет год. В те времена привычных елочных игрушек еще не было, поэтому, в качестве украшений приходилось использовались подручные средства. С помощью веревочек на еловые ветки подвешивали фрукты, овощи, пряники, пастилу, орехи и разные другие съедобные украшения. Это было одновременно и красиво, и вкусно.

Продолжателем новогодних реформ Петра I стала Екатерина II. Именно императрица позаимствовала древнеримский обычай обмена подарками и успешно внедрила его в государство. Состоятельные купцы дарили друг другу меха, посуду и изделия из золота и серебра. Простые люди подобное позволить себе не смогли, поэтому, самой доступной альтернативой стали сладости, детям же в дополнение дарили игрушки.

Традиции использовать сладкое в качестве украшений и подарков перетекла и в советское время. В СССР кондитерская промышленность сделала огромный скачок вперед, поэтому ассортимент десертов стал намного шире. Однако сладости все еще считались излишеством - далеко не каждая советская семья могла себе их позволить. Поэтому, в большинстве домой сладкое на столе появлялось только по праздникам.

Одним из таких праздников и был Новый год, который в послевоенные годы стали отмечать с особым размахом. Конфетные наборы пользовались сумасшедшим спросом, конкурировать с ними в предновогоднюю пору не могли даже мандарины. Теперь на каждой елке висели конфеты, леденцы, карамельки и даже целые плитки шоколада. Каждый советский ребенок получал минимум один кулек конфет на Новый год. Сладости дарили при каждом походе в гости. Конфетные наборы дарили детям на новогодних утренниках. С каждым годом эта традиция все сильнее сильнее укреплялась в укладе советских граждан. Сладкие подарки стали украшать аппликациями, перевязывать яркими лентами, складывать в разные причудливые коробки. В подарочные наборы стали добавлять вафли, зефир, мармелад, а также небольшие игрушки - все на радость детям.

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