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Корпоративы на теплоходе в Санкт-Петербурге – незабываемые праздники на воде

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
korpor.ru
Мероприятие на воде – это возможность увидеть Петербург с другой стороны: реки и каналы создают неповторимую атмосферу, которая сделает ваш корпоратив не просто праздником, а событием, о котором

Корпоративы… Радость, интриги, планы побега с торжества за полночь. Но если обычные офисные банкеты поднадоели, и никому уже не хочется фотографироваться на фоне одного и того же баннера с логотипом компании, время перемен настало.

Почему именно вода?

Питер без воды — это как Париж без Эйфелевой башни. Вы когда-нибудь задумывались, сколько километров каналов опутывает этот город? Это не просто город на Неве, а целая система водных артерий, простирающаяся на сотни километров. И если можно использовать эту уникальную особенность города для проведения корпоративов – почему бы не попробовать?

Преимущества корпоративов на воде

Вы спросите: «Зачем такие сложности? Разве нельзя ограничиться рестораном или конференц-залом?» Можно. Но неужели вам не хочется чего-то большего? Если кратко, вот почему водные корпоративы — это настоящая находка:

  1. Уникальная атмосфера. Нет ничего более петербургского, чем проводить мероприятие на воде. Громкие смехи на палубе, шёпот волн под ногами — всё это создаёт атмосферу, которую не передать словами.

  2. Незабываемые виды. Кто-то скажет: «Зачем любоваться Петербургом с воды, если его и так видно с улиц?» Позвольте возразить. С палубы теплохода архитектура города открывается с совершенно другой стороны. Вид с воды — это живой спектакль.

  3. Подвижный формат. Корпоратив на корабле — это динамика. Пока ваше судно медленно плывёт по каналам, вы можете менять зоны мероприятия, словно переходя от одного сценария к другому. За бортом — старинные здания, впереди — открытые мосты.

  4. Эмоции и впечатления. Плавучий корпоратив — это эмоции, и причём такие, которые останутся с вашими коллегами надолго. Ведь даже самые заядлые скептики не устоят перед красотой вечернего Петербурга, когда солнце медленно исчезает за горизонтом, а огни города начинают отражаться в воде.

Какие мероприятия можно провести на воде?

Теперь пора подумать о форматах. Что можно устроить на борту? Ответ прост: всё, что угодно! Ваша фантазия и ресурсы организаторов — вот и всё, что нужно. Рассмотрим несколько вариантов:

  1. Классический корпоратив. Это, так сказать, базовый вариант. Гости собираются на судне, накрываются столы с угощениями и напитками, звучит музыка, а ведущий развлекает всех шутками и конкурсами. Казалось бы, ничего нового, но атмосфера воды и необычное окружение делают своё дело.

  2. Тематика в стиле Петровской эпохи. Устройте бал на теплоходе с участием актёров в костюмах петровского времени. Ваши коллеги будут в восторге от возможности почувствовать себя в XVIII веке — на водах города, построенного великим царём.

  3. Экскурсия в стиле light. А если ваши сотрудники предпочитают более спокойные мероприятия, можно организовать экскурсию с лёгкой ненавязчивой подачей. Пусть гид расскажет о скрытой истории города, но в такой манере, чтобы это не превратилось в урок истории.

Какие есть трудности и нюансы?

Как ни крути, но организационные моменты никто не отменял. Во-первых, нужно учитывать погоду. Хотя лето в Петербурге короткое, вода под тёплыми лучами солнца может стать главным украшением мероприятия. Но что, если начнётся дождь? Тогда на помощь придут крытые судна, которые обеспечат вашим гостям комфорт.

Во-вторых, не стоит забывать о том, что корпоратив на воде — это не просто аренда судна. Вам придётся учитывать расписание мостов, навигационные правила и другие нюансы. Хорошая новость: профессиональные организаторы корпоративов в Санкт-Петербурге, такие как Korpor, знают об этом всём и готовы всё сделать за вас. Вам остаётся только наслаждаться праздником.

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