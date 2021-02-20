Почему санкционку не раздают бедным?

«Питерец.ру» отмечает, что уничтожение продуктов часто вызывает волну негодования. Когда сжигаются санкционные сыры, почти всегда появляются люди, начинающие называть подобные деяния кощунством. Высказываются пожелания отдать эти продукты бедным.

Вроде бы все логично. Но почему это до сих пор не осуществляют? Дело в том, что здесь существует «обратная сторона медали». Если на продукцию нет документов, она считается потенциально опасной. Ее можно употреблять только после тщательной проверки. Просто представьте, какие будут последствия, если кто-то из бедных людей отравится после употребления такого сыра.

Еще должна существовать хорошо продуманная система, позволяющая распределять качественные, но запрещенные к реализации продукты. Когда такой механизм отсутствуют, с распределением санкционки возникли бы проблемы. Кому конкретно отдавать эти сыры? Почему именно этим людям, а не другим бедным? В общем, этот вопрос не такой простой, каким он кажется на первый взгляд.