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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Прокси-сервера: безопасность в Интернете

Прокси-сервера: безопасность в Интернете

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Мало того, что проксирование это распространенная практика, так и даже сами провайдеры часто этим занимаются

Мало того, что проксирование это распространенная практика, так и даже сами провайдеры часто этим занимаются, например, если нужно зайти на какую-нибудь страницу. Чтобы попасть в интернет, можно воспользоваться услугами анонимайзеров, проксировать информацию через специальные VPN-сервера, а можно и самому организовать себе прокси. На сайте https://proxy-sale.com можно приобрести прокси по доступным ценам.

Откуда берутся прокси и как правильно ими пользоваться?

Работа прокси направлена не только на фильтрацию и ограничение доступа к информации извне, но также и на ее «привязку», т.е. вам просто не будут показывать сайты, которые вы в настоящий момент посещаете, если вы предварительно установили виртуальный прокси. Кроме этого, прокси может автоматически перенаправлять пользователей через определенный прокси на определенные сайты, например, социальные сети или ресурсы, на которых вам есть что почитать в определенный промежуток времени.

Необходимо учитывать, что провайдеры могут вносить различные изменения в работу маршрутизаторов, поэтому прокси необходимо обновлять и не допускать ошибок с этим связанных. Если вы используете прокси, который был установлен недавно, необходимо тщательно проверить настройки прокси и сменить адрес сервера на вновь приобретенный.

Прокси-сервер — это компьютерная система, которая действует как посредник между пользователем и веб-сайтами, к которым он пытается получить доступ. Прокси можно использовать для улучшения просмотра, разблокировки контента или скрытия вашего IP-адреса. Они также обеспечивают анонимность при работе в Интернете, что затрудняет отслеживание посещаемыми вами сайтами ваших действий в Интернете.

Безопасность в Интернете

Прокси-серверы используются людьми, которые хотят обойти ограничения на основе местоположения, например, ограничения, установленные на веб-сайтах их интернет-провайдером.

  • Компьютер пользователя настраивается как прокси-сервер, вставляя его между пользователем и запрашивающим веб-сайтом, а затем соединение пользователя осуществляется через прокси-сервер.
  • Таким образом, пользователь может получить доступ к веб-сайту, не раскрывая своего местоположения.
  • Прокси-серверы также используются для обхода фильтрации контента, которая блокирует определенные веб-сайты. Важно отметить, что прокси-серверы не шифруют данные и могут использоваться посторонними лицами.

Хотя первоначальная цель прокси заключалась в том, чтобы разрешить доступ к веб-сайтам, которые заблокированы интернет-провайдером пользователя, существует множество других причин для использования прокси. Например, некоторые пользователи могут захотеть обойти фильтрацию контента, чтобы разблокировать веб-сайты, запрещенные в их стране. Кроме того, некоторые пользователи могут захотеть обойти географические ограничения на определенных веб-сайтах.

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