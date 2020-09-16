Что такое точка доступа?

В этой статье мы разберемся, что собой представляют точки доступа, как они работают и чем различаются. Если вы в своем познании уже достаточно преисполнились, то по ссылке можно купить точку доступа (https://e-server.com.ua/aktivnoe-setevoe/tochki-dostupa).

Содержание:

1. Как работает точка доступа?

2. Какие бывают режимы работы точки доступа?

3. В чем различие между точкой доступа и роутером?

4. Где купить подходящее устройство?

Как работает точка доступа?

По сути, это станция, обеспечивающая беспроводной доступ всех устройств к сети.

Обычная точка доступа представляет собой аналог вышки телеоператора, с той только разницей, что работают они на разных частотах, радиус действия у точки меньше, а количество устройств, которые может “потянуть” адаптер, ограничена. Каждое новое устройство, подключенное к беспроводной точке доступа, немного снижает скорость остальных.

С помощью точки доступа можно также создавать совершенно новую сеть и осуществлять передачу данных с помощью WiFi. Точка доступа обладает определенным радиусом воздействия, как правило - до двухсот пятидесяти метров (если, конечно, на пути сигнала не встретится бетонная стена или конструкция из металла: препятствия могут уменьшить интенсивность сигнала или погасить его).

Процесс подключения довольно прост: провайдер протягивает кабель в ваш дом, подключает, а тот уже с помощью всемогущего WiFi “раздаёт интернет” всем тем устройствам и гаджетам, которые вы подключили к этому электронному трудяге.

Точки доступа можно классифицировать по назначению: так, в зависимости от того, что именно вам нужно от роутера или адаптера, различаются:

Наружная точка доступа;

Внутренняя точка доступа.

Первая подойдет вам в том случае, если вы - владелец кафе с летней площадкой, например, и хотите, чтобы у ваших посетителей был бесперебойный доступ к Сети. Вторая обладает большей миниатюрностью и изяществом и отлично справится с работой в помещении - у вас дома или в том же кафе.

Есть и универсальные устройства, которые одинаково хорошо трудятся на благо бесперебойного сетевого соединения и там, и там. Для того, чтобы выбрать подходящий вариант, иногда приходится попотеть, так что хорошо, когда они все собраны в одном месте: например, в магазине розничной продажи сетевого оборудования EServer.

Какие бывают режимы работы точки доступа?

Точка доступа wifi может существовать в трех режимах. Выбирать необходимый вам нужно исходя из ваших потребностей и параметров устройства, которое вы используете.

Автоматический режим по умолчанию: «Точка доступа»

Это так называемый дефолтный режим, в котором вы со своего основного устройства с сетевым адаптером осуществляете подключение к вайфай-сети. Это самый простой и понятный режим, не требующий от вас дополнительной настройки.

Режим ретрансляции или “репитер”

Будучи переведенной в этот режим, точка доступа начинает выполнять функции приема-передачи, или же ретрансляции (повторения). Если у вас есть другая точка доступа, излучающая недостаточно сильный сигнал, она сможет принять его, усилить в несколько раз и на заданной частоте ретранслировать его прямо к нужному вам устройству.

Точка доступа в режиме “мост” - идеальный режим для случаев, когда нужно соединить в одну цепочку удаленные друг от друга элементы цепи. Если вам нужно установить связь между устройствами, расположенными на расстоянии друг от друга - выбирайте именно этот режим.

В чем разница между точкой доступа и роутером?

По сути, разницы между точкой доступа и маршрутизатором или беспроводными роутерами не так уж и велика. Роутер предназначен и в основном используется для того, чтобы создать отдельный элемент сети, а потом поддерживать подключение устройств, оснащенных сетевым адаптером.

В роутере встроен свитч или переключатель, позволяющий использовать Ethernet-протокол для присоединения пользователей. Ключевым преимуществом роутера являются брандмауэры, встроенные в него для защиты от нежелательного вторжения. В остальном же роутер и точка доступа аналогичны по своему функционалу.

Где купить подходящее устройство?

Итак, вы учли все необходимые параметры и точно знаете, что вам нужно. Или наоборот: прочитали множество информации и теперь сомневаетесь, что сможете свести всё это к одному знаменателю. В любом из этих случаев советуем не доверять рекомендациям соседей и родственников, а обратиться к ведущим специалистам в отрасли: к примеру, к лидерам на рынке сетевого оборудования EServer. Обратитесь к специалистам EServer и получите высококачественную бесплатную консультацию, которая поможет глубже разобраться в вопросе и выбрать то, что нужно.