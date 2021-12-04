Услуги хостинга – преимущества виртуального (VPS) сервера

На провайдерских серверах в дата-центрах обеспечивается надежное хранение информации, стабильная работа интернет-проектов. Для блогов, сайтов-визиток, прочих небольших веб-ресурсов вполне подойдет виртуальных хостинг. Этот вид сервиса по стоимости очень дешевый. Поэтому его выбирают для пока еще непродвинутых сайтов.

Сайты, размещенные на виртуальном сервере, иногда сильно тормозят при открытии страниц. Это объясняется общей серверной средой для большого количества проектов, находящихся на диске. Соседний сайт может захватить все возможности сервера, препятствуя работе других проектов.

Интернет-магазины лучше всего размещать на виртуальном или выделенном сервере. Гарантированные объемы серверного оборудования требуются для проектов с постоянно подгружаемыми видеоматериалами, графическими файлами. К приеру на https://boodet.online/, облачные серверы по доступной цене, VPS от 72 рублей в месяц , только SSD , быстрая техподдержка, почасовая оплата

Виртуальный сервер – это часть ресурсов реальной хост-машины. Благодаря специализированному ПО (технологии VPS/VDS) на реальной машине создается несколько виртуальных сред, для каждой из которой выделяются серверные ресурсы.

Возможности VPS такие же, как выделенного. Но за счет меньшего объема ОЗУ, процессорных мощностей, места на диске стоимость услуг виртуального сервера значительно ниже.

Арендатор VPS получает права администратора. Поэтому он имеет возможность управлять работой:

• оптимизировать процессы;

• делать нужные настройки;

• устанавливать софты;

• инсталлировать ОС;

• подбирать тариф, позволяющий выдерживать запланированные нагрузки.

Для высоконагруженных сайтов приходится арендовать дорогостоящее оборудование выделенного сервера. В других случаях выгоднее пользоваться виртуальным аналогом реального сервера за доступную цену.

Отличным решением использования VPS является установка программного обеспечения «1С». При этом не нужен отдельный сервер с дорогостоящим обслуживанием.

VPS подходит для игрового хостинга. Современные игры требовательны е скорости связи, ресурсам CPU. Виртуальный сервер предоставляет всё необходимое для этого. Под системные требования игры приходится лишь сделать правильный расчет тарифного плана. Если нагрузка возрастет, то для увеличения серверного ресурса проблем не возникнет.

VPS является оптимальным вариантом для хранения данных архива видеонаблюдений. При большом потоке информации используется несколько функциональных камер, соединенных через VPN-соединение с виртуальным сервером.