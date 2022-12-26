Зеркала как украшение интерьера

С зеркалами связано множество мистических историй. Однако при правильном использовании в дизайне интерьера этот волшебный атрибут может преобразить пространство комнаты. Зеркала не должны располагаться рядом с кроватью. Правда? Какие новшества в их дизайне можно использовать для расширения и украшения пространства? Сейчас узнаем.

Одна из выдающихся особенностей зеркал заключается в том, что они увеличивают небольшие пространства. При размещении с этой целью многие совершают ошибку, украшая интерьер коридора одним или двумя зеркалами. И эти модели обычно имеют небольшой размер. Чтобы увеличить пространство, рекомендуется использовать от трех до десяти изделий, причем разных размеров. Вы также можете использовать специальные краски для украшения.

Самоотражающие зеркала(напротив друг друга) не только плохи с точки зрения дизайна, но и оказались психологическим и эмоциональным диссонансом. Вряд ли кто-то будет чувствовать себя в безопасности в помещении, где энергетическая оболочка постоянно утраивается, пусть даже на короткое время.

С помощью зеркал можно научиться играть как с естественным, так и с искусственным светом. Например, если вам нравится атмосфера приглушенного освещения, вы можете приобрести матовое стекло. Если вам нравится комната в стиле модерн, почему бы не включить в дизайн интерьера зеркала с подсветкой https://zerkala-mag.ru/category/zerkala-s-podsvetkoy/?

Оккультная наука не рекомендует смотреть в искаженные или разбитые зеркала, но материалистам с чувством юмора эта идея понравится. Вы можете сделать собственное разбитое зеркало с заданным эффектом или заказать его изготовление на заказ. Или же купите необычные витражи. Необычные модели часто встречаются в авангардных стилях.

Еще один известный способ декорирования интерьера с помощью дизайнерских зеркал при профессиональном ремонте квартир - их установка на потолке. Этот вид декора особенно популярен в спальнях. С эзотерической точки зрения, не рекомендуется отражать спящего человека в стекле. Это рекомендуется учитывать при выборе дизайна интерьера.

Следующие идеи дизайна интерьера пользуются особой популярностью у флористов. Если у вас есть красивые цветы на балконе или в комнате, почему бы не удвоить или утроить количество растений с помощью зеркал?

Зеркала в спальнях и кабинетах

Если ваша спальня совсем небольшая, зеркальный шкаф-купе может визуально немного расширить пространство. Для более яркого и разнообразного вида закрасьте стекло. Дети будут в восторге от этого произведения искусства. Главное - избегать размещения таких шкафов перед кроватью. Их также можно использовать для украшения детской комнаты. Например, возьмите рисунок из мультфильма и сделайте изделие на заказ.

Для занятых и творческих людей зеркала также являются практичным вариантом декора. Повесьте их так, чтобы их отражение показывало вход в ваш офис, позволяя вам видеть посетителей, не отрываясь от работы.

С помощью зеркал можно полностью изменить облик комнаты или целого дома. Меры безопасности и чувство меры очень важны. Храните их в недоступном для детей месте, и они прослужат дольше. Не забывайте чистить и мыть их при необходимости.