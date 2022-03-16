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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Особенности настенных индонезийских масок из дерева

Особенности настенных индонезийских масок из дерева

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
cocosmarket.ru
Не для кого не секрет, что Индонезия состоит из нескольких островов.

Не для кого не секрет, что Индонезия состоит из нескольких островов. Но несмотря на то что все они относятся к одному государству, население каждого острова имеет свою культуру и обычаи: жители острова Ява используют в оформлении масок технику батик, а маски с острова Ламбок отличаются обилием всевозможных талисманов в виде плиц и животных. Аборигены с Бурунг делают маски грозными, в расчете на то, что они будут отпугивать от их жилищ злых духов и непрошеных гостей. Купить настенные маски из Индонезии можно на сайте cocosmarket.ru.

Какие бывают индонезийские маски

Применение масок может быть различным, поэтому их можно разделить на три группы:

  • сувенирные;
  • ритуальные;
  • магические.

Сувенирные маски очень красивы и оригинальны – это отличный подарок для любого случая. Такие сувениры прекрасно украсят не только стену в квартире или частном доме, но и в офисе. Ритуальные маски используются шаманами, колдунами и так далее, в ритуалах, связанных со смертью. Они считают, что маска помогает получить благословение богов. Магические маски используются для беседы с духами, они имеют особую силу.

Как подобрать декоративную маску для дома

Декоратор, создающий отдельные элементы интерьера или помещений, должен правильно подбирать и сочетать разные детали, в том числе и настенные маски. То есть, она должна походить полностью под интерьер квартиры.

С точки зрения восприятия различных цветовых оттенков, маски должны повторять оттенки стен и других элементов декора квартиры. При этом маски, которые будут соответствовать цвету мебели, будут схожи в своей цветовой гамме. Если маска и интерьер будут перекликаться, то получится один из вариантов единого дизайна. Но для создания единого дизайна одних декоративных масок недостаточно. Они не смогут стать полноценными доминантами при создании визуальных эффектов.

Поэтому для создания цельной картины, маски подбирают под интерьер или внешний вид предмета мебели, на котором они будут располагаться. Минимальное количество вещей, которые используются для маскировки это: часть покрывала, кровать или кресло, напольное покрывало и чехол на диване. Ими может выступать даже ковер, который является значимой частью интерьера.

Особое внимание стоит уделить вопросу выбора цветовой гаммой маски, которая дополнит общий цвет интерьера. Когда маски распределены по всему помещению, то они работают на формирование эмоционального настроения, в котором живут все люди, находящиеся в доме или квартире.
И наоборот, маски, размещенные на одном месте, не дают ощущения гармонии и радости. Наиболее оптимальным вариантом будет, когда маски не просто сочетают цвет стен и мебели, но когда они являются отдельными элементами декора.

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