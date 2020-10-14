Почему маски стоили дорого?

«Питерец.ру» сообщает, что представители ФАС объяснили причину высокой стоимости медицинских масок весной этого года. В ведомстве провели проверку и не выявили факт сговора между участниками рынка.

В начале пандемии маски заметно поднялись в цене, что было обусловлено объективными причинами. На этот товар резко поднялся спрос, при этом наблюдался дефицит предложений. Такая ситуация повлияла на оптовую стоимость изделий. Причем компании не поднимали эти цены в раз. Интересно, что подобное происходило не только в нашей стране, но и во всем мире.

Сейчас маски стоят намного дешевле. Их можно приобрести в Петербурге по цене от 3 рублей за штуку. Так что сегодня данный товар стал доступен. Но в начале пандемии дела обстояли иначе.