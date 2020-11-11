В Ленобласти волонтеры раздают жителям защитные маски

В 12 районах Ленинградской области, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, волонтеры раздают жителям гигиенические маски для противодействия распространению коронавируса.

Акции по раздаче масок возобновились в конце октября в связи с ростом числа заболевших COVID-19. За прошедшие 2 недели распространено 200 тысяч масок. В ближайшее время будет роздано еще 200 тысяч.

Добровольцы распространяют маски в людных местах: на оживленных улицах, возле магазинов, на автобусных остановках. Выдача масок происходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Акции проходят по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Аналогичные акции уже проводились весной этого года на территории региона.

Справка

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации по всей стране введено обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.