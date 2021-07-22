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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Займы, микрозаймы » Как взять займ онлайн?

Как взять займ онлайн?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Многими ошибочно полагается, что получить займ за час, да еще и не выходя из дома невозможно

Многими ошибочно полагается, что получить займ за час, да еще и не выходя из дома невозможно. Но, на самом деле сейчас это реально. Теперь нет необходимости собирать кучу различных справок, искать поручителей, вкладывать в залог недвижимость.

Деньги в долг можно получить за час через специальную микрофинансовую организацию glavpotrebcredit.ru.

Займы в МФО

Онлайн-займы уже успели занять свою нишу среди кредитных продуктов. К тому же с каждым годом продолжают набирать популярность. Воспользоваться удобно таким видом кредитования, когда деньги нужны срочно, совсем нет времени заниматься оформлением стандартного кредита.

Для получения займа через интернет нужно всего лишь перейти на официальный сайт микрофинансовой организации, где важно подробно изучить условия кредитования. Затем необходимо достоверно заполнить там анкету. После чего понадобится загрузить сканы некоторых документов: паспорт и иногда СНИЛС. Заемщику обязательно должно быть не меньше 18 лет. Иногда для идентификации заемщика просят прислать свое селфи или ответить на видеозвонок.

После остается только ждать принятия решения и в случае положительного решения получение денег любым удобным способом. Это может быть перевод на банковскую карту, на личный счет в банке или перевод на онлайн-кошелек.

Основным достоинством получение займа онлайн является:

  • быстрое получение ответа;
  • отсутствие потребности посещать кредитную организацию;
  • минимум необходимых документов;
  • удобство;
  • получение денег различными удобными способами;
  • низкие риски получения отказа;
  • положительное решение даже заемщикам с плохой кредитной историей.

Но за массу положительных качеств придется платить. Бесплатный сыр только в мышеловке, именно поэтому, получая кредит через микрофинансовую организацию, нужно понимать, что выплата процентов будет значительно больше по сравнению с обычными кредитами.

Выгодно брать микрозаймы на сравнительно недолгий срок и небольшие суммы. То есть брать микрозаймы в интернете на покупку квартиры явно не стоит, а вот взять несколько десятков тысяч на острую необходимость вполне нормально.

Взять деньги в долг несложно, сложнее их отдавать. Оформляя займ через интернет, стоит понимать, когда его придется возвращать.

Оценивать трезвой головой свои возможности и желания. Тогда займы не будут в тягость или создавать проблемы, только лишь помогать выйти из сложной ситуации.

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