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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как заказать товары оптом из Китая по выгодным ценам

Как заказать товары оптом из Китая по выгодным ценам

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
optolider.ru
Китай – один из основных партнеров России во внешнеэкономической деятельности.

Китай – один из основных партнеров России во внешнеэкономической деятельности. В нашу страну из Поднебесной везут самые разные группы товаров, начиная от электротехники и заканчивая косметическими средствами. Основная группа товаров, которые везут из Китая, - это продукция легкой промышленности. По экспорту текстильной продукции эта страна занимает первое место по торговле не только с нашей страной, но и со всем миром. Также востребованы товары машиностроения, металлопереработки, судостроения, автомобилестроения, бытовые электроприборы и др. На сайте https://optolider.ru/ представлен огромный ассортимент продукции из Китая, которую можно заказать оптом по выгодным ценам.

Первое, с чем сталкивается заказчик, решивший приобрести товары непосредственно из Китая, без переплат посредникам, - это способ транспортировки.

Способы доставки грузов из Китая

Для доставки грузов из Китая используют следующие виды транспорта:

  • Морской.
  • Железнодорожный.
  • Автомобильный.
  • Авиационный.

На долю морских грузоперевозок из Поднебесной приходится более восьмидесяти процентов всех грузоперевозок. Главное достоинство этого способа перевозки – низкая стоимость при большой партии отправляемых грузов. При перевозке по морю грузы помещаются в контейнеры, поэтому они находятся под защитой от неблагоприятного воздействия влажного морского воздуха и механических повреждений. Единственный фактор, который следует учесть при выборе этого способа, - длительные сроки транспортировки, которые зависят, в том числе и от погодных условий.

Доставка грузов по железной дороге наиболее удобна при отправке товаров из районов, в которых проложена Харбинская железная дорога. Срок такой перевозки как правило не превышает одного месяца, сроки не зависят от погодных условий и услуга оказывается на регулярной основе.

Автомобиль при доставке из Китая может быть использован в качестве единственного средства доставки или в составе мультимодальных перевозок наряду с авиационным или морским транспортом.

Этот способ доставки грузов из Китая является одним из самых дорогостоящих и одновременно самых быстрых. Чаще всего доставка по воздуху используется для ценных грузов, а также товаров с ограниченным сроком годности. С учетом таможенных процедур доставка товаров на воздушном транспорте занимает от трех до пяти дней до территории нашей страны.

Выбор того или иного способа доставки товаров из Китая должен основываться на разумном соотношении цена-качество, а также на гарантиях сохранности продукции заказчика.

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