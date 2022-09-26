Почему автомобильные грузоперевозки так популярны в нашей стране

Ежедневно по дорогам нашей страны колесят тысячи единиц автомобильного транспорта, который доставляет различные виды грузов к месту назначения. Автоперевозки востребованы среди юридических и физических лиц, а на их долю сегодня приходится около восьмидесяти пяти процентов всего грузопотока страны. Автопром постоянно увеличивает виды и типы автомобильного транспорта, поэтому сегодня без труда найдется идеальное средство доставки для каждого вида груза. На сайте грузоперевозки в СПБ представлены по выгодным ценам, здесь можно заказать доставку грузов в самые отдаленные уголки страны.
Преимущества автомобильных грузоперевозок
К преимуществам этого способа доставки грузов относятся:
- Простота. Заказчик озвучивает характеристики, специфику, количество груза, а также свои пожелания к срокам доставки. А все остальные вопросы решают профессиональные логисты, которые находят верное решение поставленной задачи.
- Универсальность. На автомобильном транспорте осуществляют доставку различных видов грузов: продуктов питания и медикаментов, одежды и спортивного инвентаря, оборудования и транспорта, строительных материалов и мебели.
- Оперативность. Так как при составлении плана поездки логисты находят самое кратчайшее расстояние между пунктами, то доставка груза занимает минимум времени.
- Безопасность. Перед отправкой груза его можно застраховать, тем самым защитить себя от возможных неприятностей, связанных с порчей или утратой груза в пути в случае форс мажоров.
Нюансы сборных грузоперевозок
Транспортные компании, оказывающие услуги по грузоперевозкам, постоянно расширяют перечень услуг и делают процедуру перевозки грузов еще более надежной и доступной. Один из популярных способов доставки небольших партий грузов – сборные грузоперевозки. Под категорию сборных попадают такие грузы, которые собирают от нескольких заказчиков, формируют на консолидационных складах, а после этого отправляют к месту назначения на одном транспорте.
При организации такого способа доставки заказчик получает максимальную выгоду, так как его расходы зависят от той площади в фургоне авто, которую фактически занимает его продукция. С появлением сборных грузоперевозок стало проще отправлять мелкие партии грузов, так как транспортные расходы равномерно делятся между всеми участниками перевозки. Сегодня сборные грузоперевозки превратились в надежную и оперативную замену почтовым рассылкам, которые уже не так популярны, как несколько лет назад.