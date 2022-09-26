Почему автомобильные грузоперевозки так популярны в нашей стране

Ежедневно по дорогам нашей страны колесят тысячи единиц автомобильного транспорта, который доставляет различные виды грузов к месту назначения. Автоперевозки востребованы среди юридических и физических лиц, а на их долю сегодня приходится около восьмидесяти пяти процентов всего грузопотока страны. Автопром постоянно увеличивает виды и типы автомобильного транспорта, поэтому сегодня без труда найдется идеальное средство доставки для каждого вида груза. На сайте грузоперевозки в СПБ представлены по выгодным ценам, здесь можно заказать доставку грузов в самые отдаленные уголки страны.

Преимущества автомобильных грузоперевозок

К преимуществам этого способа доставки грузов относятся:

Простота. Заказчик озвучивает характеристики, специфику, количество груза, а также свои пожелания к срокам доставки. А все остальные вопросы решают профессиональные логисты, которые находят верное решение поставленной задачи.

Универсальность. На автомобильном транспорте осуществляют доставку различных видов грузов: продуктов питания и медикаментов, одежды и спортивного инвентаря, оборудования и транспорта, строительных материалов и мебели.

Оперативность. Так как при составлении плана поездки логисты находят самое кратчайшее расстояние между пунктами, то доставка груза занимает минимум времени.

Безопасность. Перед отправкой груза его можно застраховать, тем самым защитить себя от возможных неприятностей, связанных с порчей или утратой груза в пути в случае форс мажоров.

Нюансы сборных грузоперевозок

Транспортные компании, оказывающие услуги по грузоперевозкам, постоянно расширяют перечень услуг и делают процедуру перевозки грузов еще более надежной и доступной. Один из популярных способов доставки небольших партий грузов – сборные грузоперевозки. Под категорию сборных попадают такие грузы, которые собирают от нескольких заказчиков, формируют на консолидационных складах, а после этого отправляют к месту назначения на одном транспорте.

При организации такого способа доставки заказчик получает максимальную выгоду, так как его расходы зависят от той площади в фургоне авто, которую фактически занимает его продукция. С появлением сборных грузоперевозок стало проще отправлять мелкие партии грузов, так как транспортные расходы равномерно делятся между всеми участниками перевозки. Сегодня сборные грузоперевозки превратились в надежную и оперативную замену почтовым рассылкам, которые уже не так популярны, как несколько лет назад.