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Китай рассматривает возможность смягчения правил въезда для некоторых иностранных туристов

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Правительство Китая в понедельник, 19 сентября, опубликовало проект постановления, направленного на развитие туризма

Правительство Китая в понедельник, 19 сентября, опубликовало проект постановления, направленного на развитие туризма вдоль его границы и облегчение въезда в Китай для некоторых иностранцев.
Согласно проекту политического документа, опубликованному Министерством культуры и туризма Китая в понедельник, туристические группы, организованные туристическими агентствами в приграничных районах Китая, смогут «гибко» выбирать порт въезда и выезда. даты не были указаны.
Китай закрыл свои границы для иностранных туристов с начала пандемии Covid-19 в 2020 году, разрешив въезд в страну только определенным группам иностранных граждан, например тем, у кого есть действующие визы.

В последние недели китайское правительство значительно ужесточило ограничения Covid, чтобы сдержать распространение высококонтагиозного варианта Omicron. В сентябре несколько мегаполисов были полностью или частично закрыты.
В соответствии с новым проектом политики иностранным туристам будет разрешено посещать приграничные туристические объекты Китая, но только в составе туристических групп.
В политике не уточняется, должны ли въезжающие по-прежнему соблюдать карантинные требования Китая для прибывающих путешественников, которые состоят из одной недели карантина в отеле и трех дней домашнего наблюдения.
Китай граничит с 14 странами, включая Россию, Монголию, Вьетнам, Лаос и Мьянму.

Источник: CNN
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