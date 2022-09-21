Китай рассматривает возможность смягчения правил въезда для некоторых иностранных туристов

Правительство Китая в понедельник, 19 сентября, опубликовало проект постановления, направленного на развитие туризма вдоль его границы и облегчение въезда в Китай для некоторых иностранцев.

Согласно проекту политического документа, опубликованному Министерством культуры и туризма Китая в понедельник, туристические группы, организованные туристическими агентствами в приграничных районах Китая, смогут «гибко» выбирать порт въезда и выезда. даты не были указаны.

Китай закрыл свои границы для иностранных туристов с начала пандемии Covid-19 в 2020 году, разрешив въезд в страну только определенным группам иностранных граждан, например тем, у кого есть действующие визы.

В последние недели китайское правительство значительно ужесточило ограничения Covid, чтобы сдержать распространение высококонтагиозного варианта Omicron. В сентябре несколько мегаполисов были полностью или частично закрыты.

В соответствии с новым проектом политики иностранным туристам будет разрешено посещать приграничные туристические объекты Китая, но только в составе туристических групп.

В политике не уточняется, должны ли въезжающие по-прежнему соблюдать карантинные требования Китая для прибывающих путешественников, которые состоят из одной недели карантина в отеле и трех дней домашнего наблюдения.

Китай граничит с 14 странами, включая Россию, Монголию, Вьетнам, Лаос и Мьянму.