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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Профессия автоэлектрика — как новичок становится мастером

Профессия автоэлектрика — как новичок становится мастером

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Обучение на курсе профессиональных автоэлектриков позволяет выполнять самые сложные работы, получить бесконечный источник заказов, достойно зарабатывать.

Профессиональный автоэлектрик работает в компании или на себя. Большинство специалистов знают теорию и обладают ограниченным опытом, которого не хватает для уверенного исправления всех поломок. Освоение секретов востребованной специальности на курсах помогает выделиться на фоне конкурентов и начать зарабатывать больше.

Познакомьтесь с профессией на сайте https://mers-academy.ru/ онлайн-обучение автоэлектрике помогает легко выполнять сложную диагностику. Если вы решили перестать сомневается в своих силах или сменить сферу деятельности, посетите бесплатный вебинар. Вам расскажут об основах работы, выборе оборудования, снижении рисков.

Обучение автоэлектрике

Работа автоэлектрика

Хороший сотрудник поддерживает репутацию СТО, помогает сохранять клиентов. Для компании выгодно, если автолюбители приезжают за решением сложных проблем с электрикой, а после заказывают техобслуживание. К специалистам по автоэлектрике обращаются за диагностикой и ремонтом:

  • неработающих фар, сигналов, прочих приборов;
  • навигации, ПО, мощности автомобиля;
  • двигателя, электропривода сидения;
  • функций прошивки, блоков управления.

Электрик должен быть продвинутым пользователем ПК, разбираться в электронике, физике. Нужно уметь правильно выбирать инструменты и оборудование для каждой задачи. Мастер общается с клиентами, объясняет им причины неисправностей, способы их устранения, умеет оценивать стоимость сервиса.

Преимущества авторского подхода

Новые методики основаны на комплексном обучении, грамотной подаче информации, отсутствии лишней теории. Новички и профи получают только полезные знания, которые необходимы в работе. Студентов учат находить неисправности, которые пропускают большинство СТО. Дополнительно ученики узнают, как привлекать и сохранять клиентов. Такие курсы включают много практики, живые онлайн-уроки, проверку домашних заданий.

Кому пора учиться

Эффективная учебная программа помогает не тратить на обучение долгие годы. Курсы подходят автоэлектрикам с опытом и без, владельцам СТО и тем, кто планирует открытие своего сервиса. Практикующим электрикам школа позволяет углубить знания и продолжать развиваться. Все навыки направлены на решение реальных задач — расширение бизнеса, выполнение более дорогих работ.

Три уровня подготовки рассчитаны на начинающих, специалистов с опытом и профи. Новички без риска отрабатывают навыки диагностики на симуляторе. Вторая ступень разработана для электриков, которые уже владеют основами и могут отрабатывать практические задания на реальных машинах. В программе для профессионалов — практика восстановления плат, пайка блоков, тонкости ремонта модулей управления.

Плюсы новых подходов к обучению автоэлектрике в практике и последовательно построенной программе. Разделение на уровни позволяет студентам переходить от простых задач к сложным. Вы сможете без стресса улучшить свое мастерство и качество услуг автосервиса.

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