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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Спецтехника » Почему популярна аренда техники?

Почему популярна аренда техники?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
brilar.by
Услуги аренды экскаватора погрузчика популярны среди небольших и крупных компаний.

Услуги аренды экскаватора погрузчика популярны среди небольших и крупных компаний. Стоит уточнить, что аренда спецтехники распространена и среди физических лиц. Ведь каждый понимает преимущество такого подхода. В нашей статье подробно расписаны плюсы аренды и ее особенности.

Причины популярности аренды строительной техники:

  • Позволяет экономить финансовые средства. Цены постоянно повышаются, в том числе и на спецтехнику. Некоторые ценники заставляют изрядно вытряхнуть монеты из кошелька. Если экскаватор погрузчик вам необходим на 1 раз или на короткий период времени, тогда не имеет смысла тратиться. Гораздо проще арендовать его, выполнить работу и порадоваться полученной экономии.
  • Гарантирует отказ от дополнительных трат. Представьте, что вы купили спецтехнику – и вам придется думать и про ее обслуживание. В частности, вопрос касается необходимости выделения бюджета на ее ремонт, заправку и пр. Если вы арендуете экскаватор, то любые технические нюансы ложатся на плечи арендодателя.

Кроме этого, в некоторых случаях при аренде техники, не приходится искать специально обученного водителя. Часть организаций предлагает еще и квалифицированного специалиста, который быстро выполнит необходимую работу (главное, его не придется учить!).

Арендатор способен ускорить и оптимизировать любые работы строительного или хозяйственного направления. Быстрее будут реализованы крупные проекты.

Как повысить интенсивность работы?

Случается и такое, что на строительной площадке недостаточно техники. А сроки поджимают. Что делать? Арендовать необходимую технику, чтобы соблюдать установленный график строительства. Только предварительно стоит определить, какие рабочие показатели погрузчиков требуются для решения конкретной задачи.

В результате будет повышено количество экскаваторов, бульдозеров, чтобы быстрее завершить строительство. Стоит уточнить, что особой популярностью у арендаторов пользуется следующая техника:

  • Подъемная: автокраны, автовышки.
  • Дорожная: асфальтоукладчики и пр.
  • Строительная: бетономешалки, насосы и пр.

Совет: обязательно подписывайте договор с арендодателем. В нем должны быть подробно прописаны как обязанности, так и права сторон. Такой подход обезопасит ваше будущее сотрудничество. В результате вы получите качественную технику и выполните необходимую работу. Соответственно, вы скорее приступите к следующему проекту, чтобы гарантировать себе постоянную прибыль.

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