Преимущества аренды автомобиля с последующим выкупом

Аренда авто с выкупом — это новый вариант для тех, кому нужно ездить каждый день, но не хочет иметь дело с расходами и бюрократией, связанной с собственным автомобилем. Работает как аренда, только на гораздо более длительный срок и услугами, включенными в договор — ИПВА, обслуживание и страховку берет на себя прокатная компания.

Кроме того, это возможность ездить на машине без необходимости платить большую сумму или брать кредит. Если вы сомневаетесь между арендой или собственным транспортным средством, в этой статье есть ответы.

Продолжайте читать и посмотрите, что окупается больше всего для вашей финансовой ситуации.

Что такое автомобиль в аренду?

Автомобиль в аренду — это услуга долгосрочной аренды автомобиля, при которой вы платите за использование автомобиля в течение определенного периода времени. В отличие от традиционного лизинга автомобилей, аренда предполагает уплату фиксированной ежемесячной суммы и заключает контракты на срок от одного до четырех лет.

В абонентскую плату уже включены такие пункты, как документация, ИПВА, страховка и обязательные проверки, а водителю нужно только оплатить топливо, парковку и любые штрафы ГИБДД. Кроме того, разница в том, что арендованная машина всегда имеет нулевой пробег, так что абоненту не нужно делить транспортное средство ни с кем другим.

Автомобиль арендуется непосредственно в компаниях по прокату автомобилей, которые предлагают несколько вариантов планов и моделей. Как правило, контракты заключаются на срок от 12 до 48 месяцев, а ежемесячная плата варьируется в зависимости от модели автомобиля, покрытия и включенных предметов.

Кроме того, прокатные компании определяют ежемесячную или годовую франшизу за километраж пробега (например, 1 000, 2 000 или 3 000 км в месяц).

Автомобиль в аренду с выкупом, с другой стороны, не предлагает возможность его покупки в конце контракта, так как автомобиль принадлежит арендной компании, и вы платите только за ежемесячное использование и такие услуги, как капитальный ремонт, техническое обслуживание и страхование.

С другой стороны, в лизинге вы должны нести все расходы на автомобиль, а также не имеете возможности аванса в рассрочку для снижения процентов, как при обычном финансировании. В целом лизинг более привлекателен для юридических лиц, так как аренда автомобилей не входит в активы компании и может быть вычтена из налога на прибыль.