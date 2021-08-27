Акция от KAMA TYRES на легковые шины Viatti

Спешите подготовиться к зиме выгодно. Уже в августе действует акция от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES на зимние шины. При покупке шин из линеек Viatti Bosco Nordico, Viatti Brina, Viatti Brina Nordico, Viatti Bosco S/T с посадочным диаметром 14-18 дюймов – шиномонтаж предоставляется бесплатно.
Данные линейки представлены как шипованными так и нешипованными шинами. Среди них есть подходящие для полноразмерных внедорожников, кроссоверов и для легковых автомобилей. Они обеспечивают улучшенную проходимость, максимальное сцепление с различным дорожным покрытием, пониженный уровень шума при движении отлично выводят жидкость из пятна контакта с дорогой, а также обеспечивают устойчивость при высоких скоростях. Эти шины отличаются особым строением и рисунком протектора, что и позволяет им делать езду комфортной и безопасной в зимних условиях.
*Узнать правила и условия акции можно по ссылке https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/montazhvpodarok/
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/