Акция от KAMA TYRES на легковые шины Viatti

Спешите подготовиться к зиме выгодно. Уже в августе действует акция от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES на зимние шины. При покупке шин из линеек Viatti Bosco Nordico, Viatti Brina, Viatti Brina Nordico, Viatti Bosco S/T с посадочным диаметром 14-18 дюймов – шиномонтаж предоставляется бесплатно.

«Сезонный шиномонтаж – обязательный пункт в чек-листе по обслуживанию легковых и легкогрузовых автомобилей и не самая бюджетная статья расходов. При этом качество оказываемой услуги, как следствие – безопасность езды по зимним дорогам, напрямую зависит от профессионализма сотрудников шиномонтажной мастерской, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Автовладельцы, делая выбор в пользу покупки моделей из зимнего ассортимента Viatti, получают не только надежные и адаптированные к российским условиям эксплуатации шины, но и дополнительные преимущества, среди которых – различные акции. Так, покупателю комплекта автомобильных шин Viatti бесплатно предоставляется расширенная гарантия качества сроком на 1 календарный год с момента покупки, а также возможность бесплатного шиномонтажа. При этом вы можете быть уверены в качестве оказываемой услуги: в списке партнеров KAMA TYRES представлены только профессиональные шиномонтажные мастерские».

Данные линейки представлены как шипованными так и нешипованными шинами. Среди них есть подходящие для полноразмерных внедорожников, кроссоверов и для легковых автомобилей. Они обеспечивают улучшенную проходимость, максимальное сцепление с различным дорожным покрытием, пониженный уровень шума при движении отлично выводят жидкость из пятна контакта с дорогой, а также обеспечивают устойчивость при высоких скоростях. Эти шины отличаются особым строением и рисунком протектора, что и позволяет им делать езду комфортной и безопасной в зимних условиях.

*Узнать правила и условия акции можно по ссылке https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/montazhvpodarok/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/