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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » «ВыборЦен» подтвердил - Viatti в тройке лучших шин для зимы

«ВыборЦен» подтвердил - Viatti в тройке лучших шин для зимы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
KAMA TYRES
Нешипуемые Viatti от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин 2021 года

Нешипуемые Viatti от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин 2021 года. Рейтинг был составлен специализированным порталом «ВыборЦен» на основе оценок экспертов и отзывов покупателей, данных лабораторных тестов, безопасности товара и оптимального соотношения цена-качество.

В число лучших зимних шин для легкового автомобиля эксперты «ВыборЦен» включили 185/65R15 Viatti Brina. Среди преимуществ модели авторы рейтинга выделили хорошие тормозные свойства на снежной дороге и мокром асфальте, сопротивление аквапланированию, крепкие боковины, к тому же, резина не дубеет при сильном минусе. В тройке лучших зимних шин для внедорожников были отмечены 225/60R17 Viatti Bosco S/T за легкую балансировку, крепкий корд, мягкий и плавный ход.

«Зимние шины Viatti – это безопасность, надежное сцепление с дорогой и уверенность за рулем. Нешипуемые модели станут оптимальным выбором для эксплуатации в мегаполисе, т.к. отвечают специфическим условиям зимы в городе, для которой характерны снежная каша и слякоть, вызванные солевыми и химическими реагентами. При своей надежности и износостойкости, они позволяют водителю сохранять привычный стиль вождения и в зимний период», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Зимние нешипуемые легковые Viatti Brina обеспечивают повышенное сцепление как при гололеде, так и c покрытой снежной кашей дорогой благодаря частому расположению ламелей по всей ширине протектора и повышенной эластичности шашек. Надежность и устойчивость при маневрах контролирует асимметричный рисунок и увеличенное число шашек с оптимально подобранным углом наклона стенок. Скошенные шашки в плечевой зоне повышают сопротивление слашплэнингу - скольжению по слякотной и снежной каше. Шина эффективно разрезает жидкость и вытесняет ее из пятна контакта.

Зимние нешипуемые внедорожные Viatti Bosco S/T сочетают в себе комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Оптимальный профиль в зоне перехода протектора в боковину обеспечивает точную управляемость при активных маневрах на твердом покрытии. А специальные углубления на наружной части плечевых шашек способствуют улучшению проходимости по глубокому снегу.

Приобрести шины Viatti Brina и Viatti Bosco S/T можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник: https://vyborcen.com/rejting-zimnih-shin#Viatti-Brina-V-521-18565-R15-88T

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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