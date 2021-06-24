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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » «ЗнайАвто.ru» высоко оценили преимущества шин Viatti

«ЗнайАвто.ru» высоко оценили преимущества шин Viatti

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Опубликовал: Алексей Морозов
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KAMA TYRES
Viatti Strada Asimmetrico стали лидерами в категории летних шин, а нешипуемая Viatti Brina и шипованные Viatti Brina Nordico - заняли второе место в категориях

В рейтинге лучших шин для комплектации автомобиля Hyundai Solaris, который составило автомобильное издание «ЗнайАвто.ru», среди рекомендуемых шин – Viatti производства Шинного Бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Viatti Strada Asimmetrico стали лидерами в категории летних шин, а нешипуемая Viatti Brina и шипованные Viatti Brina Nordico - заняли второе место в категориях зимних шин.

«Шины Viatti проектировались для российских условий эксплуатации: отличаются надежностью, прочностью и износостойкостью, приспособлены к температурным контрастам нашей страны. Благодаря особенностям конструкции и оригинальным рецептурам резиновых смесей они прослужат автовладельцу несколько сезонов подряд, не теряя при этом своих эксплуатационных свойств. Среди дополнительных преимуществ – расширенная гарантия качества, которая действует на продукцию бренда и предоставляется бесплатно каждому покупателю комплекта автомобильных шин», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Летние Viatti Strada Asimmetrico отличаются комфортом при движении, отличной балансировкой, доступной стоимостью и качественным водоотводом. Благодаря трем широким продольным канавкам, они максимально быстро выводят воду из пятна контакта с дорогой и дают дополнительную устойчивость при поворотах и маневрах на мокрой дороге через продуманное расположение самой широкой канавки с внешней стороны протектора. Эти шины адаптируются под дорогу и обеспечивают надежность и высокую скорость при прохождении поворотов.

У зимних нешипуемых шин Viatti Brina специалисты «ЗнайАвто.ru» отметили: качество сцепления, прочный компаунд, уверенный подъем в гору, отличную управляемость. Благодаря эластичности протектора, а также ламелям, часто расположенным по всей его ширине, улучшается сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

У зимних шипованных Viatti Brina Nordico специалисты отметили: качественное и надежное сцепление на льду, асфальте и на снегу, износостойкость, управляемость, курсовую устойчивость, отличную балансировку и доступную цену.

Источник: https://znaiauto.ru/rating/luchshie-shiny-na-khendaj-solyaris

Приобрести шины Viatti Strada Asimmetrico, Viatti Brina и Viatti Brina Nordico можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – https://KAMATYRES.SHOP/.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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