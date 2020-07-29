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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Покупатели Интернет-магазин KAMA TYRES чаще выбирают Viatti

Покупатели Интернет-магазин KAMA TYRES чаще выбирают Viatti

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
kamatyres.shop
Подведены итоги деятельности собственного интернет-магазина шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES

Подведены итоги деятельности собственного интернет-магазина шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES в первом полугодии 2020. Абсолютным лидером по количеству проданных товаров стал Viatti – шины бренда выбрали 62% покупателей.  Пик продаж пришелся на июнь 2020.

По итогам шести месяцев 2020 года специалисты интернет-магазина KAMA TYRES отмечают три главных тренда. Во-первых, вырос спрос на интернет-покупки – доля онлайн-продаж Торгового дома «Кама» увеличилась в два раза по сравнению со вторым полугодием 2019 года. Во-вторых, рациональная экономия стала основным мотивом для покупки. Так, наибольшим спросом пользуется продукция оптимальная по соотношению цена-качество. В-третьих, эксперты отметили повышенный интерес к восстановлению ЦМК шин. Данная тенденция обусловлена возможностью оптимизировать расходы на обслуживание грузового транспорта – услуга повторного восстановления позволяет снизить стоимость каждого километра пробега до 5 копеек. При этом шины KAMARETREAD стоят на 40-50 % ниже, чем новые ЦМК шины.

«Среди самых популярных линеек – летняя легковая Viatti Strada Asimmetrico. Данная модель является не только лидером покупательских предпочтений и пользуется спросом у автовладельцев, но и поставляется для первичной комплектации на российские заводы европейских автопроизводителей», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

За первое полугодие 2020 года ассортимент интернет-магазина https://kamatyres.shop/ увеличился на 5% в сравнении со вторым полугодием 2019 года. Среди новинок: новые типоразмеры линеек КАМА 365 (шины с расширенным температурным диапазоном использования), Viatti Bosco H/T (шины для внедорожников и кроссоверов) и другая продукция.

В ассортименте интернет-магазина можно приобрести шины торговых марок Viatti, KAMA и KAMA PRO, а также другую сопутствующую продукцию напрямую от производителя.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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