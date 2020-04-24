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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » KAMA TYRES с партнером тестируют шины KAMARETREAD

KAMA TYRES с партнером тестируют шины KAMARETREAD

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES передал на тестирование два комплекта восстановленных шин ЦМК в АО «Казанский маслоэкстракционный завод».

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES передал на тестирование два комплекта восстановленных шин ЦМК в АО «Казанский маслоэкстракционный завод». Шины были установлены на зерновоз компании: на ведущую ось седельного тягача КАМАЗ 5490 - 315/70 R22.5 KAMARETREAD U729, на полуприцеп SCHMITZ - 385/65 R22.5 KAMARETREAD BZA65S. Первый замер по результатам двухмесячной эксплуатации показал, что пробег шин составил 33 000 км.

Второй плановый замер фактического пробега тестируемых шин и подведение промежуточных итогов планируется провести по итогам 2 квартала 2020 г. Прогноз ресурса шин KAMARETREAD с рисунком U729 составляет в среднем 220 000 км, BZA65S – в среднем 240 000 км.

Восстановленные шины KAMARETREAD U729 рассчитаны к установке на ось грузовиков и эксплуатации на региональных и магистральных дорогах: категория скорости L, 19 мм глубина протектора, имеют маркировку 3PMSF и M+S. Данная модель представлена в 4 типоразмерах.

KAMARETREAD BZA65S в свою очередь предназначены для установки на прицепную ось и для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах: категория скорости – K, 13 мм глубина протектора, а также имеют маркировку M+S.

«Казанский МЭЗ» является одним из первых потребителей ЦМК шин КАМА в регионе. Мы уже несколько лет работаем с заводом по выкупу каркасов КАМА, а в начале 2020 года были достигнуты новые договоренности по сотрудничеству – заключен договор о тестовой эксплуатации и возможности дальнейшего оказания прямых услуг восстановления по результатам тестов. Проведением всех замеров в рамках данного проекта, а также подведением результатов занимаются специалисты Научно-технического центра «Кама», – отметил Рустем Мухлисов, и.о. исполнительного директора ООО «КаМаРетрэд».

АО Казанский маслоэкстракционный завод входит в Группу компаний «НЭФИС», является одним из ведущих предприятий России по переработке масличных культур (рапс, подсолнечник). В автопарке компании – 220 ед. зерновозов.

ООО «КаМаРетрэд», совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании Marangoni S.p.A. (Италия), входит в состав Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Является одним из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. На заводе установлено оборудование фирмы Marangoni S.p.A. Высококачественные протекторные ленты и материалы, используемые при восстановлении шин, также поставляются итальянским партнером. Ассортимент продукции – 30 товарных позиций, 22 типоразмера с посадочным диаметром от 17,5 до 24 дюймов.       

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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