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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Промышленные холодильные установки от компании "Орелхолодмаш": области применения, производство, преимущества

Промышленные холодильные установки от компании "Орелхолодмаш": области применения, производство, преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Статья о промышленном холодильном оборудовании от российского производителя "Орелхолодмаш": виды продукции, особенности производства, преимущества при выборе данного оборудования.

Холод является одним из важнейших факторов, позволяющих сохранить свежесть и полезные свойства пищевых продуктов, а также обеспечить оптимальные условия работы технологического оборудования. В наши дни холодильные установки широко используются в самых разных отраслях - от пищевой промышленности до химического производства. И от надежности холодильного оборудования напрямую зависит качество конечной продукции.

Одним из лидеров в производстве холодильного оборудования для промышленных предприятий является компания "Орелхолодмаш". Уже более 70 лет она проектирует и выпускает надежные холодильные машины, аппараты и установки. При этом используются самые современные технологии и комплектующие от проверенных поставщиков. Давайте подробнее разберемся, какую продукцию выпускает "Орелхолодмаш" и почему стоит выбрать именно это оборудование.

Холодильное оборудование от Орелхолодмаш: области применения и виды

Холодильная техника от "Орелхолодмаш" используется в самых разных областях:

  • пищевая промышленность - для охлаждения и заморозки пищевых продуктов, поддержания температурного режима;
  • химическая промышленность - для охлаждения технологических жидкостей;
  • металлургия - охлаждение металла в процессе производства;
  • энергетика - охлаждение масел в турбинах и трансформаторах.

Компания производит широкий ассортимент холодильного оборудования:

  • испарительные конденсаторы - для охлаждения паров хладагента;
  • пластинчатые теплообменники - универсальные аппараты для теплообмена;
  • воздухоохладители - для охлаждения воздуха в помещениях;
  • емкостное оборудование - резервуары для хранения жидкостей;
  • компрессоры - для сжатия паров хладагента.

И многое другое. Подбор оборудования всегда осуществляется индивидуально, исходя из потребностей заказчика.

Производство холодильного оборудования Орелхолодмаш

Производственные мощности компании Орелхолодмаш позволяют выпускать до 800 единиц различного холодильного оборудования в год. Процесс производства включает следующие этапы:

  • проектирование - разработка технической документации под конкретный заказ;
  • подготовка материалов - закупка и проверка всех необходимых материалов и комплектующих;
  • изготовление деталей - раскрой металла, гибка, сварка, механическая обработка;
  • сборка - сборка изделия из деталей и узлов;
  • контроль качества - многоступенчатые испытания готовой продукции.

В производстве используются только высококачественные материалы: нержавеющая сталь, aluminum, медь, латунь. Это позволяет добиться длительного срока службы оборудования.

Преимущества сотрудничества с Орелхолодмаш

Выбирая холодильное оборудование от Орелхолодмаш, вы получаете целый ряд преимуществ:

  • высокое качество - обеспечено современным производством и тщательным контролем на всех этапах;
  • надежность - подтверждена десятилетиями безупречной работы оборудования у заказчиков;
  • комплексный подход - решение любых задач от разработки проекта до сервиса;
  • гибкость - возможность изготовления оборудования под индивидуальный заказ;
  • опыт - 70 лет работы компании с крупнейшими предприятиями.

Холодильное оборудование от Орелхолодмаш зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Оно позволяет решать самые сложные задачи охлаждения и поддержания температурного режима. Высочайшее качество, надежность, долгий срок службы - вот что отличает продукцию компании.

Заключение

Компания "Орелхолодмаш" является признанным лидером в производстве промышленного холодильного оборудования. Многолетний опыт, передовые технологии, высококвалифицированные кадры и комплексный подход позволяют выпускать надежную продукцию самого высокого качества. Выбирая холодильную технику от "Орелхолодмаш", предприятия могут быть уверены в ее долговечности, эффективности и бесперебойной работе даже в самых сложных условиях эксплуатации.

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