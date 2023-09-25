Промышленные холодильные установки от компании "Орелхолодмаш": области применения, производство, преимущества

Холод является одним из важнейших факторов, позволяющих сохранить свежесть и полезные свойства пищевых продуктов, а также обеспечить оптимальные условия работы технологического оборудования. В наши дни холодильные установки широко используются в самых разных отраслях - от пищевой промышленности до химического производства. И от надежности холодильного оборудования напрямую зависит качество конечной продукции.

Одним из лидеров в производстве холодильного оборудования для промышленных предприятий является компания "Орелхолодмаш". Уже более 70 лет она проектирует и выпускает надежные холодильные машины, аппараты и установки. При этом используются самые современные технологии и комплектующие от проверенных поставщиков. Давайте подробнее разберемся, какую продукцию выпускает "Орелхолодмаш" и почему стоит выбрать именно это оборудование.

Холодильное оборудование от Орелхолодмаш: области применения и виды

Холодильная техника от "Орелхолодмаш" используется в самых разных областях:

пищевая промышленность - для охлаждения и заморозки пищевых продуктов, поддержания температурного режима;

химическая промышленность - для охлаждения технологических жидкостей;

металлургия - охлаждение металла в процессе производства;

энергетика - охлаждение масел в турбинах и трансформаторах.

Компания производит широкий ассортимент холодильного оборудования:

испарительные конденсаторы - для охлаждения паров хладагента;

пластинчатые теплообменники - универсальные аппараты для теплообмена;

воздухоохладители - для охлаждения воздуха в помещениях;

емкостное оборудование - резервуары для хранения жидкостей;

компрессоры - для сжатия паров хладагента.

И многое другое. Подбор оборудования всегда осуществляется индивидуально, исходя из потребностей заказчика.

Производство холодильного оборудования Орелхолодмаш

Производственные мощности компании Орелхолодмаш позволяют выпускать до 800 единиц различного холодильного оборудования в год. Процесс производства включает следующие этапы:

проектирование - разработка технической документации под конкретный заказ;

подготовка материалов - закупка и проверка всех необходимых материалов и комплектующих;

изготовление деталей - раскрой металла, гибка, сварка, механическая обработка;

сборка - сборка изделия из деталей и узлов;

контроль качества - многоступенчатые испытания готовой продукции.

В производстве используются только высококачественные материалы: нержавеющая сталь, aluminum, медь, латунь. Это позволяет добиться длительного срока службы оборудования.

Преимущества сотрудничества с Орелхолодмаш

Выбирая холодильное оборудование от Орелхолодмаш, вы получаете целый ряд преимуществ:

высокое качество - обеспечено современным производством и тщательным контролем на всех этапах;

надежность - подтверждена десятилетиями безупречной работы оборудования у заказчиков;

комплексный подход - решение любых задач от разработки проекта до сервиса;

гибкость - возможность изготовления оборудования под индивидуальный заказ;

опыт - 70 лет работы компании с крупнейшими предприятиями.

Холодильное оборудование от Орелхолодмаш зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Оно позволяет решать самые сложные задачи охлаждения и поддержания температурного режима. Высочайшее качество, надежность, долгий срок службы - вот что отличает продукцию компании.

Заключение

Компания "Орелхолодмаш" является признанным лидером в производстве промышленного холодильного оборудования. Многолетний опыт, передовые технологии, высококвалифицированные кадры и комплексный подход позволяют выпускать надежную продукцию самого высокого качества. Выбирая холодильную технику от "Орелхолодмаш", предприятия могут быть уверены в ее долговечности, эффективности и бесперебойной работе даже в самых сложных условиях эксплуатации.