Промышленные холодильные установки от компании "Орелхолодмаш": области применения, производство, преимущества

Холод является одним из важнейших факторов, позволяющих сохранить свежесть и полезные свойства пищевых продуктов, а также обеспечить оптимальные условия работы технологического оборудования. В наши дни холодильные установки широко используются в самых разных отраслях - от пищевой промышленности до химического производства. И от надежности холодильного оборудования напрямую зависит качество конечной продукции.
Одним из лидеров в производстве холодильного оборудования для промышленных предприятий является компания "Орелхолодмаш". Уже более 70 лет она проектирует и выпускает надежные холодильные машины, аппараты и установки. При этом используются самые современные технологии и комплектующие от проверенных поставщиков. Давайте подробнее разберемся, какую продукцию выпускает "Орелхолодмаш" и почему стоит выбрать именно это оборудование.
Холодильное оборудование от Орелхолодмаш: области применения и виды
Холодильная техника от "Орелхолодмаш" используется в самых разных областях:
- пищевая промышленность - для охлаждения и заморозки пищевых продуктов, поддержания температурного режима;
- химическая промышленность - для охлаждения технологических жидкостей;
- металлургия - охлаждение металла в процессе производства;
- энергетика - охлаждение масел в турбинах и трансформаторах.
Компания производит широкий ассортимент холодильного оборудования:
- испарительные конденсаторы - для охлаждения паров хладагента;
- пластинчатые теплообменники - универсальные аппараты для теплообмена;
- воздухоохладители - для охлаждения воздуха в помещениях;
- емкостное оборудование - резервуары для хранения жидкостей;
- компрессоры - для сжатия паров хладагента.
И многое другое. Подбор оборудования всегда осуществляется индивидуально, исходя из потребностей заказчика.
Производство холодильного оборудования Орелхолодмаш
Производственные мощности компании Орелхолодмаш позволяют выпускать до 800 единиц различного холодильного оборудования в год. Процесс производства включает следующие этапы:
- проектирование - разработка технической документации под конкретный заказ;
- подготовка материалов - закупка и проверка всех необходимых материалов и комплектующих;
- изготовление деталей - раскрой металла, гибка, сварка, механическая обработка;
- сборка - сборка изделия из деталей и узлов;
- контроль качества - многоступенчатые испытания готовой продукции.
В производстве используются только высококачественные материалы: нержавеющая сталь, aluminum, медь, латунь. Это позволяет добиться длительного срока службы оборудования.
Преимущества сотрудничества с Орелхолодмаш
Выбирая холодильное оборудование от Орелхолодмаш, вы получаете целый ряд преимуществ:
- высокое качество - обеспечено современным производством и тщательным контролем на всех этапах;
- надежность - подтверждена десятилетиями безупречной работы оборудования у заказчиков;
- комплексный подход - решение любых задач от разработки проекта до сервиса;
- гибкость - возможность изготовления оборудования под индивидуальный заказ;
- опыт - 70 лет работы компании с крупнейшими предприятиями.
Холодильное оборудование от Орелхолодмаш зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Оно позволяет решать самые сложные задачи охлаждения и поддержания температурного режима. Высочайшее качество, надежность, долгий срок службы - вот что отличает продукцию компании.
Заключение
Компания "Орелхолодмаш" является признанным лидером в производстве промышленного холодильного оборудования. Многолетний опыт, передовые технологии, высококвалифицированные кадры и комплексный подход позволяют выпускать надежную продукцию самого высокого качества. Выбирая холодильную технику от "Орелхолодмаш", предприятия могут быть уверены в ее долговечности, эффективности и бесперебойной работе даже в самых сложных условиях эксплуатации.
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