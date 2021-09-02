Проектирование и разработка химического оборудования

В течение многих веков человек использует сырье и готовую продукцию для удовлетворения своих потребностей. Но если раньше все это добывалось вручную, то сегодня это осуществляется при помощи техники. Одним из таких способов является дробление и последующее измельчение твердых веществ, причем не только в ручном режиме. Использование современного оборудования позволяет производить операции любой сложности. Сегодня тут рассмотрим особенности проектирования и разработки промышленного оборудования.

Производство оборудования

Преимущества работы с компанией Русредмет:

Профессиональный, опыт и знания в сфере химического машиностроения.

Опыт проектирования и изготовления химического оборудования, в том числе для нефтехимической, металлургической, энергетической, пищевой и других отраслей промышленности.

Знание современных технологий производства.

Умение работать с технической документацией.

Как правило, в проект химического оборудования включают все необходимые расчеты, описание работ по монтажу и наладке оборудования. Все, что касается технологического процесса, можно найти в проектной документации. Также важно отметить, что проект включает в себя не только техническое задание, но и технический проект. Это документация, содержащая общие сведения о технических характеристиках объекта, его функциональном назначении, месте установки, а также сведения о материалах.

Технические вопросы

Кроме того, в спецификацию оборудования также включают схемы расположения элементов технологического процесса, габаритные размеры, материалы, из которых должно быть изготовлено оборудование. В процессе проектирования составляется техническое задание на разработку оборудования или его отдельных узлов. Проект также согласовывается со сторонними заинтересованными сторонами (например, с поставщиками и подрядчиками). После этого осуществляется изготовление оборудования.

В расчетное задание необходимо включить также и требования к производственным площадям, оборудованию помещения, требования к организации производства, охране труда и безопасности, экологии, а также требования к системе технического обслуживания и ремонта оборудования. Разработка и проектирование химического оборудования подразумевает подбор необходимых материалов, разработку техпроцессов и технологических регламентов или технологических карт – это относится к компетенции технологов.