Особенности плиточных скороморозильных аппаратов

Для обеспечения длительной сохранности продукции используются холодильные установки. Они предназначены для поддержания температурного режима и обеспечения сохранности продукции. Типы оборудования отличаются в зависимости от рабочих режимов и других характеристик.

Плиточный скороморозильный аппарат активно используется для быстрой заморозки самой разной мясной продукции: птицы, рыбы, полуфабрикатов. Обычно замораживают эти продукты в специальных блоках, что упрощает процесс хранения и транспортировки. Эти блоки удобны не только для хранения, но и учета товара, что часто используется на разных промышленных предприятиях и в заведениях питания. Оборудование сочетает в себе высокую производительность, надежность и эффективность, что сделало его востребованным на разных производствах..

Принцип работы и применение

Суть работы скороморозильных аппаратов заключается в следующем. Сырье для заморозки помещают в специальные формы, которые сделаны из пищевой стали или гипоаллергенного алюминия. Продукция зажимается с двух сторон. За счет низкой температуры хладагента обеспечивается быстрая скорость заморозки по сравнению с шоковым методом. Морозильный шкаф обеспечивает оптимальную работу и безопасность рабочих при выполнении их обязательств.

Плиточные аппараты изначально были разработаны специально для использования на рыболовецких судах с целью обеспечения сохранности улова, но со временем получили распространение и в других отраслях. С их помощью можно обеспечить оптимальное хранение продукции на перерабатывающих предприятиях и в заведениях быстрого питания, что позволяет повысить рабочую эффективность и снизить затраты на использование дополнительного оснащения.

Преимущества морозильного оборудования

На современном рынке представлены вертикальные и горизонтальные типы оборудования. Они отличаются особенностями работы и методами погрузки сырья. Среди отличительных преимуществ использования скороморозильных аппаратов выделяют:

Рама морозильной камеры изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава или нержавеющей стали, поэтому обладает хорошими изолирующими свойствами.

Вокруг дверей морозильного шкафа расположен уплотнитель, который предотвращает выход холодного воздуха.

Двери камеры обработаны хорошо, поэтому они полностью функциональны.

Морозильное оборудование изготовлено из специального алюминиево-магниевого сплава, который обеспечивает хороший теплообмен, обладает небольшим весом и антикоррозийными свойствами.