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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Особенности плиточных скороморозильных аппаратов

Особенности плиточных скороморозильных аппаратов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
msk-leader.ru
Особенности плиточных скороморозильных аппаратов

Для обеспечения длительной сохранности продукции используются холодильные установки. Они предназначены для поддержания температурного режима и обеспечения сохранности продукции. Типы оборудования отличаются в зависимости от рабочих режимов и других характеристик. 

Плиточный скороморозильный аппарат активно используется для быстрой заморозки самой разной мясной продукции: птицы, рыбы, полуфабрикатов. Обычно замораживают эти продукты в специальных блоках, что упрощает процесс хранения и транспортировки. Эти блоки удобны не только для хранения, но и учета товара, что часто используется на разных промышленных предприятиях и в заведениях питания. Оборудование сочетает в себе высокую производительность, надежность и эффективность, что сделало его востребованным на разных производствах.. 

Принцип работы и применение

Суть работы скороморозильных аппаратов заключается в следующем. Сырье для заморозки помещают в специальные формы, которые сделаны из пищевой стали или гипоаллергенного алюминия. Продукция зажимается с двух сторон. За счет низкой температуры хладагента обеспечивается быстрая скорость заморозки по сравнению с шоковым методом. Морозильный шкаф обеспечивает оптимальную работу и безопасность рабочих при выполнении их обязательств. 

Плиточные аппараты изначально были разработаны специально для использования на рыболовецких судах с целью обеспечения сохранности улова, но со временем получили распространение и в других отраслях. С их помощью можно обеспечить оптимальное хранение продукции на перерабатывающих предприятиях и в заведениях быстрого питания, что позволяет повысить рабочую эффективность и снизить затраты на использование дополнительного оснащения. 

Преимущества морозильного оборудования

На современном рынке представлены вертикальные и горизонтальные типы оборудования. Они отличаются особенностями работы и методами погрузки сырья. Среди отличительных преимуществ использования скороморозильных аппаратов выделяют:

  • Рама морозильной камеры изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава или нержавеющей стали, поэтому обладает хорошими изолирующими свойствами.
  • Вокруг дверей морозильного шкафа расположен уплотнитель, который предотвращает выход холодного воздуха.
  • Двери камеры обработаны хорошо, поэтому они полностью функциональны.

Морозильное оборудование изготовлено из специального алюминиево-магниевого сплава, который обеспечивает хороший теплообмен, обладает небольшим весом и антикоррозийными свойствами.

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