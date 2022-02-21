Особенности плиточных скороморозильных аппаратов

Для обеспечения длительной сохранности продукции используются холодильные установки. Они предназначены для поддержания температурного режима и обеспечения сохранности продукции. Типы оборудования отличаются в зависимости от рабочих режимов и других характеристик.
Плиточный скороморозильный аппарат активно используется для быстрой заморозки самой разной мясной продукции: птицы, рыбы, полуфабрикатов. Обычно замораживают эти продукты в специальных блоках, что упрощает процесс хранения и транспортировки. Эти блоки удобны не только для хранения, но и учета товара, что часто используется на разных промышленных предприятиях и в заведениях питания. Оборудование сочетает в себе высокую производительность, надежность и эффективность, что сделало его востребованным на разных производствах..
Принцип работы и применение
Суть работы скороморозильных аппаратов заключается в следующем. Сырье для заморозки помещают в специальные формы, которые сделаны из пищевой стали или гипоаллергенного алюминия. Продукция зажимается с двух сторон. За счет низкой температуры хладагента обеспечивается быстрая скорость заморозки по сравнению с шоковым методом. Морозильный шкаф обеспечивает оптимальную работу и безопасность рабочих при выполнении их обязательств.
Плиточные аппараты изначально были разработаны специально для использования на рыболовецких судах с целью обеспечения сохранности улова, но со временем получили распространение и в других отраслях. С их помощью можно обеспечить оптимальное хранение продукции на перерабатывающих предприятиях и в заведениях быстрого питания, что позволяет повысить рабочую эффективность и снизить затраты на использование дополнительного оснащения.
Преимущества морозильного оборудования
На современном рынке представлены вертикальные и горизонтальные типы оборудования. Они отличаются особенностями работы и методами погрузки сырья. Среди отличительных преимуществ использования скороморозильных аппаратов выделяют:
- Рама морозильной камеры изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава или нержавеющей стали, поэтому обладает хорошими изолирующими свойствами.
- Вокруг дверей морозильного шкафа расположен уплотнитель, который предотвращает выход холодного воздуха.
- Двери камеры обработаны хорошо, поэтому они полностью функциональны.
Морозильное оборудование изготовлено из специального алюминиево-магниевого сплава, который обеспечивает хороший теплообмен, обладает небольшим весом и антикоррозийными свойствами.