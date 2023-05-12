Компрессорное оборудование Dalgakiran — обширная линейка сертифицированного оборудования, специально спроектированного для интенсивной эксплуатации в жестких условиях. Более 55 лет турецкая компания поставляет на мировой рынок различные виды компрессоров, воздуходувок и других машин промышленного класса вместе с дополнительным оснащением и расходными материалами. Все наименования отличаются безупречным исполнением, надежностью и продолжительным ресурсом при поразительной простоте эксплуатации и обслуживания.

Модельный ряд компрессорного оборудования Dalgakiran

Каталог компрессорного оборудования представлен такими категориями:

● Винтовые компрессоры

В этом разделе можно заказать производительные агрегаты с шкивоременным или прямым, через эластичную муфту приводом в стандартной комплектации или с ресивером, а также компрессоры, оснащенным частотными преобразователями. Все они спроектированы с использованием новых технологий, импортных комплектующих деталей и узлов, что обеспечивает повышенную надежность и долговечность. В зависимости от серии и модификации они комплектуются бразильскими электромоторами мощностью от 2 до 315 кВт.

● Поршневые компрессоры

В эту категорию включены промышленные агрегаты низкого и высокого давления вместе с длинным списком компактных станций бустерного и дожимного типа. Конкурентными их преимуществами является широкий диапазон исполнений, что позволяет подобрать оптимальную модель с учетом не только требуемого расхода в пределах 20,28 м3/мин или напора до 40 бар, но и условий эксплуатации.

● Безмасляные компрессоры

Компрессорные станции этого типа востребованы на предприятиях, оборудование или технологические процессоры которого, предполагают повышенные требования к чистоте сжатого воздуха. Компоновка безмасляных агрегатов исключает контакт смазывающей жидкости с потоком нагнетаемой среды.

● Дизельные компрессоры

Особенность и преимущество таких компрессоров в полной автономности. Благодаря приводу от встроенного дизеля, они способны длительное время производить сжатый воздух на удаленных участках, где нет возможности подключиться к электросети.

● Роторные воздуходувки

Компактные агрегаты безмасляного типа предназначены для непрерывного производства сжатого воздуха с давлением до 1000 мбар в объеме от 240 до 24570 м3/ч.

● Воздушные ресиверы

Специальные герметичные емкости позволяют не только создавать необходимый запас сжатого воздуха, но и минимизировать колебания давления в системе, что благоприятно сказывается на долговечности компрессора и подключенных потребителей.

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