Компрессорное оборудование Dalgakiran

ента новостей

10:27
«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы электронного предварительного голосования
10:21
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничат скоростной режим
10:12
В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
10:02
В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбое
21:04
В Ленобласти столкнулись два большегруза
19:20
«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья
17:09
В Ленобласти строят новые остановки
16:51
В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина
16:27
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов
16:14
В Ленобласти электрички раньше срока поедут по летнему графику
16:12
Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса
15:08
В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов
15:04
Домены государственных компаний и ведомств защитят от фейков и подделок
15:00
В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках
14:56
Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей
14:25
Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
14:24
Пётр Свидлер выиграл шахматный турнир в шведском Мальмё, в котором выступал самый молодой гроссмейстер мира Абхиманью Мишра
14:20
Съезд с КАД на улицу Парашютную полностью перекроют
14:16
Все ушли в Сбер: бизнес может выбрать новый ИТ-продукт корпорации
14:12
В Ленобласти изъяли два подпольных арсенала оружия и боеприпасов
11:02
В Ленобласти задержан дуэт автоугонщиков
10:57
В Пулковском парке ограбили пенсионера с ограниченными возможностями
10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
10:34
В Мурино 58-летняя женщина перевела мошенникам более 3 миллионов рублей
10:22
Во Всеволожске налетчик с ножом вынес наличные из офиса микрофинансовой конторы
09:27
Выставка «инклюзивных передвижников» «Лоскутный Петербург» открылась в Исаакиевском соборе
09:23
В Петербурге доцент Военно-медицинской академии перевел мошенникам 1,6 млн рублей
23:26
«Шахматная сборная Москвы» выиграла ХХХ командный чемпионат России, хотя Даниил Дубов и победил Эрнесто Инаркиева, а петербургская СШОР проиграла бронзовым призёрам из Московской области
22:56
Провалив вторую половину, «Зенит» проиграл ЦСКА третий матч серии за бронзу Единой Лиги ВТБ, при этом команда Паскуаля набрала всего 60 очков за игру
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Компрессорное оборудование Dalgakiran

Компрессорное оборудование Dalgakiran

0
39
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
rusgroupp.ru
Компрессорное оборудование Dalgakiran — обширная линейка сертифицированного оборудования, специально спроектированного для интенсивной эксплуатации в жестких

Компрессорное оборудование Dalgakiran — обширная линейка сертифицированного оборудования, специально спроектированного для интенсивной эксплуатации в жестких условиях. Более 55 лет турецкая компания поставляет на мировой рынок различные виды компрессоров, воздуходувок и других машин промышленного класса вместе с дополнительным оснащением и расходными материалами. Все наименования отличаются безупречным исполнением, надежностью и продолжительным ресурсом при поразительной простоте эксплуатации и обслуживания.

Модельный ряд компрессорного оборудования Dalgakiran

Каталог компрессорного оборудования представлен такими категориями:

● Винтовые компрессоры

В этом разделе можно заказать производительные агрегаты с шкивоременным или прямым, через эластичную муфту приводом в стандартной комплектации или с ресивером, а также компрессоры, оснащенным частотными преобразователями. Все они спроектированы с использованием новых технологий, импортных комплектующих деталей и узлов, что обеспечивает повышенную надежность и долговечность. В зависимости от серии и модификации они комплектуются бразильскими электромоторами мощностью от 2 до 315 кВт.

● Поршневые компрессоры

В эту категорию включены промышленные агрегаты низкого и высокого давления вместе с длинным списком компактных станций бустерного и дожимного типа. Конкурентными их преимуществами является широкий диапазон исполнений, что позволяет подобрать оптимальную модель с учетом не только требуемого расхода в пределах 20,28 м3/мин или напора до 40 бар, но и условий эксплуатации.

● Безмасляные компрессоры

Компрессорные станции этого типа востребованы на предприятиях, оборудование или технологические процессоры которого, предполагают повышенные требования к чистоте сжатого воздуха. Компоновка безмасляных агрегатов исключает контакт смазывающей жидкости с потоком нагнетаемой среды.

● Дизельные компрессоры

Особенность и преимущество таких компрессоров в полной автономности. Благодаря приводу от встроенного дизеля, они способны длительное время производить сжатый воздух на удаленных участках, где нет возможности подключиться к электросети.

● Роторные воздуходувки

Компактные агрегаты безмасляного типа предназначены для непрерывного производства сжатого воздуха с давлением до 1000 мбар в объеме от 240 до 24570 м3/ч.

● Воздушные ресиверы

Специальные герметичные емкости позволяют не только создавать необходимый запас сжатого воздуха, но и минимизировать колебания давления в системе, что благоприятно сказывается на долговечности компрессора и подключенных потребителей.

Чтобы заказать компрессорное оборудование по ценам производителя, перейдите на сайт официального дилера «Далгакиран» — компании «РусГрупп». Мы реализуем сертифицированную продукцию турецкого бренда с доставкой по РФ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-03-2017, 16:06
Компрессоры промышленные: виды и характеристики
4-08-2015, 00:06
Почему компрессоры Danfoss – лучшие на рынке?
25-10-2021, 13:18
Маслораздаточное оборудование: виды, характеристики и выбор
19-09-2015, 20:52
Компрессоры высокого давления: характеристики
3-11-2020, 14:58
Особенности и нюансы монтажа промышленного оборудования
27-05-2016, 20:28
Основные виды строительного оборудования

Происшествия на дорогах

0
35
Сегодня, 10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
0
109
Вчера, 21:04
В Ленобласти столкнулись два большегруза
0
101
Вчера, 10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
0
185
9-05-2023, 15:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла женщина и четверо пострадали
Наверх