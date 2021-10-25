Маслораздаточное оборудование: виды, характеристики и выбор

Обслуживание оборудования, транспортных средств часто требует обработки узлов смазочными материалами, заправки систем рабочими жидкостями. С такой необходимостью сталкиваются на заводах, в таксопарках, автопарках, доках, на СТО. Чтобы автоматизировать процесс, обеспечить его высокое качество нужно купить специальные технические средства. Видов маслораздаточного оборудование существует большое количество. Подбирать его стоит с учетом ряда факторов.

На что обращать внимание при выборе оборудования

Первый фактор, влияющий на выбор – условия использования. Стационарные комплексы крепятся на стену, применяются в помещениях для обслуживания, например, производственных линий. Мобильные установки базируются на рамных тележках. Их можно в любое время перемещать между единицами техники.

Также важно обращать внимание на характеристики маслораздаточного оборудования. Основные среди них – комплектация, производительность, максимальное давление, вместительность, необходимость подключения компрессора и пр. Надежность и качество играют не последнюю роль в выборе. Важно отдавать предпочтение оборудованию из долговечных материалов, устойчивых к агрессивным условиям и средам.

Основные виды маслораздаточного оборудования

Популярное маслораздаточное оборудование классифицируется:

на пневматическое;

электрическое;

механическое.

Пневматические комплексы считаются одними из наиболее производительных и выносливых. Они имеют коэффициент сжатия 8:1, оснащаются емкостями вместительностью до 50 л. Работает оборудование без компрессоров, если внутри поддерживается давление в пределах 6-8 бар. Перед покупкой необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации. Производитель ограничивает наполняемость резервуаров до 80%.

Электрические маслораздаточные установки требуют подключения к обычной однофазной сети. Они предназначены для быстрого обслуживания спецтехники и автомобилей. Их производительность имеет усредненные показатели.

Механическое оборудование комплектуется ручными или педальными приводами. Особенность его эксплуатации заключается в необходимости приложения определенных физических усилий. Эти маслораздаточные системы не предназначены для интенсивного использования или обслуживания большого количества технических средств. Небольшие габариты и вес позволяют применять механические маслораздаточные аппараты в полевых условиях.