Как выбрать счетчик воды в квартиру или дом ?

Давно кануло в лету то время, когда вода, как народное достояние, была почти бесплатной. Расходы по её оплате не приносили заметного ущерба семейному бюджету и расход её почти никто не контролировал. Времена изменились, коммунальные услуги постоянно дорожают, в том числе и оплата за воду. До реформы ЖКХ разницы по оплате за воду по фактическому расходу и по нормативам, зависящих от количества человек, которые были прописаны в квартире, почти не было. Сейчас она является ощутимой. Поэтому проблема установки приборов, которые контролируют расход воды, стала актуальной.

Как выбрать?

Прежде чем идти в магазин, необходимо посоветоваться со специалистами управляющей компании, которая обслуживает ваш жилой фонд. Они подскажут, какие счетчики можно установить в жилом фонде конкретного района. Также они знают, как устроены системы водоснабжения на обслуживаемом участке, расскажут о технических характеристиках счетчика. Установка счетчиков воды должна осуществляться исключительно специалистами. Это гарантирует, что прибор будет исправно работать и эффективно выполнять свою функцию.

Для учёта горячей воды устанавливают такие же виды счётчиков, как и для холодной. Отличие только в материалах, которые применяются при их изготовлении и в степени погрешности.

Как установить?

Устанавливать водомер должен специалист, у которого есть соответствующая лицензия на эту работу. Это может быть как специалист конкретной управляющей компании, так и сотрудник из другой организации, но лицензированный. Доверять это дело умельцам, которые делают дешевле, но без гарантий, рискованно. Неправильно установленный прибор может не только сам выйти из строя, но и повредить систему. До начала установки водомера необходимо подобрать и подготовить подходящее место. Счётчик устанавливается перед входом воды в квартиру, к нему должен быть свободный доступ, вода не должна попадать на его внешний корпус.

После установки прибор принимается в эксплуатацию. При составлении акта приёмки присутствует хозяин и специалисты контролирующей абонентской службы. В акте приёмки должно быть указано, что водяной счётчик установлен правильно, а также записаны его первоначальные показания. Определяются сроки, когда потребитель обязан сообщать данные о расходе воды, решается вопрос оплаты. После этого на счётчик воды устанавливается пломба.