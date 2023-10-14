Что такое сомнологическое оборудование и какие функции оно выполняет?

В последние годы в области медицины сна произошли значительные успехи, и использование сомнологического оборудования играет решающую роль в понимании и диагностике нарушений сна. Сомнологическое оборудование относится к целому ряду устройств и инструментов, предназначенных для мониторинга и оценки различных аспектов сна. Бренд Унимедика предлагает уникальные системы для медицинских учреждений и домашнего использования.

Аппараты для полисомнографии

Аппараты для полисомнографии являются краеугольным камнем сомнологического оборудования. Они одновременно регистрируют множество физиологических параметров, таких как:

мозговые волны,

движения глаз,

мышечная активность,

частота сердечных сокращений,

дыхательный поток и усилие,

уровень насыщения кислородом.

Аппараты предоставляют исчерпывающие данные о стадиях сна пациента, продолжительности сна и любых нарушениях, таких как приступы апноэ во сне.

Устройства для актиграфии

Устройства для актиграфии надеваются на запястье подобно часам и непрерывно отслеживают активность и режим отдыха человека в течение нескольких дней или недель. Они полезны для оценки циркадных ритмов, отслеживания циклов сна-бодрствования и выявления нерегулярных режимов сна.

Аппараты непрерывного повышения давления в дыхательных путях

Хотя аппараты CPAP в основном используются для лечения, они являются неотъемлемой частью лечения нарушений сна, таких как обструктивное апноэ во сне. Они обеспечивают непрерывный поток воздуха, чтобы дыхательные пути пациента оставались открытыми и обеспечивали спокойный ночной сон.

Актиграфы - это носимые на запястье устройства, которые используют акселерометры для отслеживания движений и оценки качества сна. Они особенно полезны в научных исследованиях и клинических испытаниях для оценки нарушений сна и дневной сонливости.

Диагностика

Сомнологическое оборудование помогает диагностировать различные нарушения сна, включая апноэ во сне, бессонницу, нарколепсию и синдром беспокойных ног. Регистрируя данные о сне и нарушениях, медицинские работники могут точно определить конкретные проблемы, влияющие на сон пациента. Оборудование, такое как аппараты CPAP, позволяет медицинским работникам оценивать эффективность лечения. Непрерывный мониторинг помогает вносить необходимые коррективы для оптимизации результатов лечения.