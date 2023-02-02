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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Составляющие швейного оборудования

Составляющие швейного оборудования

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
minerva-msk.ru
Швейное оборудование представляет собой достаточно широкую отрасль, в которую входит множество различных агрегатов

Что входит в швейное оборудование

Швейное оборудование представляет собой достаточно широкую отрасль, в которую входит множество различных агрегатов. По своей сути, под швейным оборудованием можно понимать набор машин, которые применяются для осуществления различных мероприятий с тканевыми изделиями. Например, благодаря швейному оборудованию можно:

  • Шить;
  • Осуществлять раскрой;
  • Выполнять отделку;
  • Осуществлять влажно-тепловую обработку продукции.

На разных производствах можно найти различные элементы швейного оборудования. Последние во многом подбираются, исходя из поставленных задач. В самый базовый набор можно включить следующие элементы:

  • Комплексы раскройного характера, ножи ленточного типа, автоматы отрезного формата и приспособления, требующиеся для нарезания бейки;
  • Парогенераторы, системы гладильного формата, прессы;
  • Машины для вышивания, плоскошовные агрегаты и прямострочные устройства;
  • Коверлоки;
  • Устройства, требующиеся для осуществления установки фурнитуры разного формата.

Все выше перечисленные категории подразделяются на множества в зависимости от определенных критериев. И итоговый выбор во многом связан с нуждами производства, бюджетом, которым располагает организация.

Брендов среди швейного оборудования аналогично наблюдается большое количество. Среди популярных стоит отметить: JUKI, TechSew, Singer. Но существуют и многочисленные другие востребованные компании, производящие швейное оборудование по выгодным ценам.

Где приобрести швейное оборудование

Приобретать швейное оборудование необходимо лишь в специализированных компаниях. Только так можно гарантировать его качество и низкую стоимость. Например, осуществлять подобные транзакции можно в компании Minerva. Это специализированная организация, которая занимается реализацией промышленного и бытового оборудования такого формата.

В каталоге компании можно найти множество различных швейных установок, машинок и остальных элементов, составляющих все многообразие швейного оборудования. На многие позиции регулярно проводятся акции и скидки. Оформить заказ можно непосредственно с официального сайта.

На нем же можно подробнее узнать о компании и о каждом из тех продуктов, которые она предоставляет для покупки. Также на сайте можно найти и контактные данные, которые могут потребоваться для оформления заказа.

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