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Лечение апноэ во сне с использованием современных подходов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Апноэ во сне – это распространенное расстройство сна, характеризующееся паузами в дыхании или неглубокими вдохами во время сна

Апноэ во сне – это распространенное расстройство сна, характеризующееся паузами в дыхании или неглубокими вдохами во время сна. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям для здоровья. К счастью, современные достижения медицины произвели революцию в лечении апноэ во сне, предложив эффективные решения для улучшения качества сна, укрепления общего состояния здоровья и восстановления жизненных сил. Обратившись на сайт https://somnolog-pulmonolog.ru/lechenie/ вы сможете получить квалифицированную помощь.

Постоянное давление в дыхательных путях

Терапия постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) остается краеугольным камнем в лечении апноэ во сне. Этот метод предполагает ношение маски, которая подключена к аппарату, обеспечивающему постоянный поток воздуха под давлением, чтобы дыхательные пути оставались открытыми во время сна. Современные аппараты CPAP более удобны, бесшумны и предлагают различные типы масок в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Достижения в области технологий также привели к появлению таких функций, как автоматическая регулировка давления и отслеживание данных, что позволяет проводить персонализированную и оптимизированную терапию.

Двухуровневое положительное давление в дыхательных путях (BiPAP)

Терапия двухуровневым положительным давлением в дыхательных путях (BiPAP) является альтернативой CPAP, особенно для людей, которым трудно переносить постоянное давление. Аппараты BiPAP обеспечивают разный уровень давления во время вдоха и выдоха, облегчая дыхание. Эта терапия особенно полезна для людей с определенными респираторными заболеваниями или людей, которым требуется поддержка более высокого давления.

Терапия с помощью оральных приспособлений

Устройства для полости рта, широко известные как устройства для выдвижения зубов или нижней челюсти, завоевали популярность как удобная и портативная альтернатива традиционным маскам. Эти специально подобранные устройства надеваются во время сна для изменения положения челюсти и языка, предотвращая закупорку дыхательных путей. Пероральные приспособления рекомендуются при легкой и умеренной степени апноэ во сне или для людей, которые не переносят СРАР-терапию. Последние достижения в области стоматологических технологий улучшили дизайн и комфорт этих устройств, повысив их эффективность.

Позиционная терапия

Позиционная терапия направлена на то, чтобы побудить людей спать в позах, которые сводят к минимуму обструкцию дыхательных путей. Специализированные устройства, такие как:

  • позиционные подушки,
  • ремни,
  • сигнализаторы, могут помочь людям сохранять определенное положение для сна в течение всей ночи.

Этот подход особенно полезен для людей с позиционным обструктивным апноэ во сне, когда закупорка дыхательных путей происходит главным образом в определенных положениях для сна.

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