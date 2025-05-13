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Питерец.ру » События в мире » Французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Суд в Париже во вторник признал французского актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами

Суд в Париже во вторник признал французского актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемочной площадке в 2021 году и приговорил его к 18 месяцам условного тюремного заключения, что стало немилостью для выдающейся фигуры французского кино.

В одном из самых громких дел, которые рассматривались судьями во Франции, Депардье неоднократно отрицал какие-либо правонарушения, а его адвокат заявил, что обжалует решение суда.

Но судья Тьерри Донар сказал, что объяснение событий Депардье было неубедительным.

В последние годы Депардье сталкивается с растущим числом обвинений в сексуальном насилии, что привлекло внимание к тому, как обращаются с женщинами в киноиндустрии. Он последовательно отрицает свою вину.

Суд над ним обнажил раскол между поколениями во Франции из-за сексизма, и некоторые известные пожилые актрисы защищают его.

90-летняя Брижит Бардо заявила в понедельник телеканалу BFM TV, что «тех, у кого есть талант и кто щупает девушку, бросают в сточную канаву».

Отрицая сексуальное насилие, Депардье утверждал в суде, что он не считает возложение руки на ягодицы человека сексуальным насилием и что некоторых женщин слишком легко шокировать.

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