Бразильский футболист Дани Алвес заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах

Бразильский футболист Дани Алвес, находящися под следствием по обвинению в сексуальном насилии, был заключен в тюрьму испанским судьей в пятницу, сообщила пресс-служба Верховного суда Каталонии.

«Сегодня следственный судья Барселоны номер 15 принял в качестве задержанного футболиста Дани Алвеса, обвиненного женщиной в предполагаемом сексуальном насилии в связи с событиями, которые предположительно произошли на дискотеке Барселоны в прошлом месяце декабря», — говорится в заявлении.

«Судья вынес решение о временном тюремном заключении без права залога по продолжающемуся делу о преступлении сексуального насилия», — говорится в заявлении. Но судья разрешил Алвесу общаться в тюрьме, добавил он.

Женщина, подавшая жалобу на Алвеса, дала показания в пятницу перед мировым судьей, как и свидетель, сообщает пресс-служба суда. Это были отдельные выступления перед судьей за закрытыми дверями, а также отдельно от предъявления обвинения Алвесу.

Адвокат женщины представил частное обвинение против Алвеса, разрешенное испанским законодательством, то есть в дополнение к делу государственного обвинителя, сообщает пресс-служба суда. Пресс-служба добавила, что в пятницу отдельные показания женщины и Алвеса заслушивали ее адвокат, защитник Алвеса, государственный обвинитель и мировой судья.

Но содержание показаний женщины не было обнародовано мировым судьей, сообщает пресс-служба суда.

39-летний Алвес был задержан ранее в пятницу региональной полицией Каталонии, сообщила CNN пресс-служба полиции. По сообщению пресс-службы полиции, он поговорил с офицерами в полицейском участке в Барселоне, а затем был отвезен на полицейской машине в здание суда через город.

Он оставался под стражей в полиции, а через несколько часов предстал перед судом.

Алвес в записанном видео, которое он отправил испанскому репортеру, которое две недели назад транслировалось в испанской телепрограмме Y Ahora Sonsoles, сказал, что отвергает обвинения против него. Агентство Reuters также сообщило, что Алвес отрицает какие-либо правонарушения.

Алвес - один из самых титулованных футболистов своего поколения, выигравший национальные титулы в Испании, Италии и Франции. Он также выиграл три титула Лиги чемпионов с «Барселоной».