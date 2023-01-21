Бразильский футболист Дани Алвес заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах

Бразильский футболист Дани Алвес, находящися под следствием по обвинению в сексуальном насилии, был заключен в тюрьму испанским судьей в пятницу, сообщила пресс-служба Верховного суда Каталонии.
Женщина, подавшая жалобу на Алвеса, дала показания в пятницу перед мировым судьей, как и свидетель, сообщает пресс-служба суда. Это были отдельные выступления перед судьей за закрытыми дверями, а также отдельно от предъявления обвинения Алвесу.
Адвокат женщины представил частное обвинение против Алвеса, разрешенное испанским законодательством, то есть в дополнение к делу государственного обвинителя, сообщает пресс-служба суда. Пресс-служба добавила, что в пятницу отдельные показания женщины и Алвеса заслушивали ее адвокат, защитник Алвеса, государственный обвинитель и мировой судья.
Но содержание показаний женщины не было обнародовано мировым судьей, сообщает пресс-служба суда.
39-летний Алвес был задержан ранее в пятницу региональной полицией Каталонии, сообщила CNN пресс-служба полиции. По сообщению пресс-службы полиции, он поговорил с офицерами в полицейском участке в Барселоне, а затем был отвезен на полицейской машине в здание суда через город.
Он оставался под стражей в полиции, а через несколько часов предстал перед судом.
Алвес в записанном видео, которое он отправил испанскому репортеру, которое две недели назад транслировалось в испанской телепрограмме Y Ahora Sonsoles, сказал, что отвергает обвинения против него. Агентство Reuters также сообщило, что Алвес отрицает какие-либо правонарушения.
Алвес - один из самых титулованных футболистов своего поколения, выигравший национальные титулы в Испании, Италии и Франции. Он также выиграл три титула Лиги чемпионов с «Барселоной».