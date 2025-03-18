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Питерец.ру » События в мире » Китайцы заговорили о вредности бутилированной воды

Китайцы заговорили о вредности бутилированной воды

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Ученые из Поднебесной нашли вредные вещества в бутилированной воде: в чем причина проблем? 

«Питерец.ру» сообщает, что исследователи из Китая выявили потенциально опасные вещества в некоторых образцах бутилированной воды. Это ставит под сомнение качество продукции данного вида.

Ученые из КНР предупреждают, что в бутилированной воде могут содержаться вещества, которые представляют угрозу для здоровья человека. Речь идет об элементах пластика. В настоящее время специалисты изучают причины их появления, чтобы разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Эксперты рекомендуют потребителям внимательно изучать информацию на этикетках и выбирать продукцию проверенных производителей. Важно помнить, что качество воды может существенно различаться в зависимости от бренда и источника.

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