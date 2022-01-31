В чем польза воды натощак и какую воду лучше пить?

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Почему с утра нельзя пить холодную воду?

Польза воды натощак

О пользе воды натощак давно говорят многие медики, однако полноценное масштабное исследование на эту тему было проведено немецкими учеными только в 2020 году. И полученные результаты доказали, что, если пить воду натощак каждый день, то это принесет пользу организму.

В то же время для благотворного влияния на здоровье человека рекомендовано пить теплую воду. Желательно, чтобы она была бутилированная, так как это позволит гарантировать ее качество и содержание в составе необходимых веществ и микроорганизмов.

Почему с утра нельзя пить холодную воду?

Если сразу после пробуждения выпивать стакан чистой холодной воды, то для организма это станет шоком. Дело в том, что для защиты своих стенок от холода желудок начнет согревать воду. А для этого он вырабатывает слизь, которая в избыточном состоянии замедляет пищеварение. А значит, завтрак будет дольше перевариваться, что в итоге может привести к жировым отложениям.

Если пить утром натощак водопроводную воду, то организму может быть нанесен больший вред, чем польза. Причина – содержание в жидкости различных примесей, а также разнообразных потенциально опасных микроорганизмов и веществ.

Поэтому медики и советуют отдавать предпочтение бутилированной воде. Например, если посмотреть на состав «Хваловской воды» (компания – один из лидеров рынка в Москве и Санкт-Петербурге), то будет видно, что она содержит только полезные компоненты. Так, в «Хваловской Premium» есть кальций (укрепляет кости, волосы, ногти), калий (нужен для правильной работы сердечно-сосудистой системы), магний (поддерживает в нормальном состоянии функции нервной системы) и др.

Польза воды натощак

Итак, если пить с утра на пустой желудок теплую бутилированную воду, то можно рассчитывать на следующие положительные эффекты:

естественную очистку организма от вредных веществ;

улучшение состояния кожи. Уже через 1-2 неделю после начала приема цвет лица обычно становится более здоровым, уходят следы недосыпания;

нормализацию работы желудочно-кишечного тракта. Достигается за счет выработки в желудке специальных ферментов, которые отвечают за пищеварительные процессы;

ускорение метаболизма (в среднем, как отмечают немецкие ученые, скорость возрастает на 20-30%), что одновременно способствует устранению жировых отложений;

повышение общего энергетического потенциала организма, так как теплая вода с утра натощак стимулирует работу всех его систем. Соответственно, повышается жизненный тонус, увеличивается работоспособность и даже улучшается настроение.

Для максимального эффекта от стакана воды натощак рекомендуется течение дня выпивать до 1-1,5 литра жидкости, чтобы поддерживать в организме идеальный водный баланс. Эта полезная привычка позволит не только улучшить работу всего организма, но и будет заряжать энергией на весь день.