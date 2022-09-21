Японец «поджег себя» в знак протеста против государственных похорон Синдзо Абэ

Японец в возрасте 70 лет был доставлен в больницу в Токио после того, как поджег себя возле офиса премьер-министра, сообщает японская общественная телекомпания NHK.

«Я слышал, что полиция нашла мужчину с ожогами возле кабинета министров сегодня утром до 7 утра, и мне известно, что полиция ведет расследование», — заявил журналистам в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Этот человек сказал полиции, что он против планов провести государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в конце этого месяца, сообщил телеканал Asahi, филиал CNN.

В настоящее время полиция собирает доказательства с камер наблюдения и свидетелей, сообщил телеканал Асахи, добавив, что офицер, пытавшийся потушить пожар, был ранен и доставлен в больницу.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии дольше всех, занимая этот пост с 2006 по 2007 год и снова с 2012 по 2020 год, прежде чем уйти в отставку по состоянию здоровья.



