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Питерец.ру » События в мире » Британские медсестры проведут первую в истории забастовку из-за зарплаты

Британские медсестры проведут первую в истории забастовку из-за зарплаты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Десятки тысяч британских медсестер впервые объявят забастовку из-за требований повышения заработной платы

Десятки тысяч британских медсестер впервые объявят забастовку из-за требований повышения заработной платы, заявил их профсоюз в среду, усилив давление на премьер-министра Риши Сунака во время экономического кризиса.

Медсестры в большинстве государственных работодателей Национальной службы здравоохранения (NHS) по всей Великобритании проголосовали за забастовку, заявил Королевский колледж медсестер (RCN), что угрожает серьезным сбоем и без того перегруженной системе здравоохранения.

RCN, насчитывающая более 300 000 членов, заявила, что забастовка начнется до конца года после первого за всю ее 106-летнюю историю голосования о забастовке.

«Гнев превратился в действие — наши участники говорят, что хватит», — заявил генеральный секретарь RCN Пэт Каллен. «Эта акция будет как для пациентов, так и для медсестер. Стандарты падают слишком низко».

По данным RCN, за последние 10 лет зарплаты медсестер NHS сократились на 20% в реальном выражении. Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% выше уровня инфляции.

В этом году в Британии наблюдалась волна промышленных беспорядков в ряде профессий, поскольку повышение заработной платы не поспевает за инфляцией, достигающей 10%.

Представитель Сунака сообщил журналистам ранее в среду, что правительство хочет найти баланс между «решающей ролью», которую играют медсестры, и его финансовыми проблемами.

Требования RCN составят совокупное повышение заработной платы на сумму 9 миллиардов фунтов стерлингов (10,25 миллиарда долларов США), которое будет «просто невыполнимым», сказал представитель, добавив, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств для любого «воздействия на персонал».

Забастовка произойдет, когда NHS переживает самый тяжелый кадровый кризис, в то время как она все еще восстанавливается после удара по услугам во время пандемии Covid.

Высоко ценимое британское учреждение, которое с 1948 года предоставляет бесплатную медицинскую помощь на месте, в настоящее время имеет дело с рекордными 7 миллионами пациентов, ожидающих стационарного лечения. Работают также аварийно-спасательные службы.

«Мы все очень благодарны за тяжелую работу и самоотверженность сотрудников NHS, включая медсестер, и глубоко сожалеем о том, что некоторые члены профсоюза проголосовали за забастовку», — сказал министр здравоохранения Стив Барклай.

«Нашим приоритетом является обеспечение безопасности пациентов во время любых забастовок. Национальная служба здравоохранения опробовала и протестировала существующие планы, чтобы свести к минимуму сбои и обеспечить продолжение работы служб экстренной помощи».

Сунак уже сталкивался с давлением по этому вопросу с тех пор, как две недели назад стал премьер-министром, когда во время посещения больницы он столкнулся с пожилым пациентом, который сказал ему, что ему нужно «усерднее стараться» с оплатой труда медсестер.

Каллен призвал правительство к «серьезным инвестициям», поскольку оно готовится объявить бюджет на следующей неделе, направленный на восстановление государственных финансов страны.

Источник: CNN
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