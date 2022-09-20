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Забастовки могут привести к остановке британских железных дорог

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Профсоюзы в Соединенном Королевстве предложили стране короткую передышку от волны забастовок

Профсоюзы в Соединенном Королевстве предложили стране короткую передышку от волны забастовок в период национального траура по покойной королеве Елизавете II.

Теперь, через день после похорон монарха, забастовки возобновились, поскольку рабочие настаивают на повышении заработной платы и условий, а годовая инфляция колеблется в районе 10%.

Ранее в этом месяце профсоюзы железнодорожников и почтовиков приостановили планы уйти из-за требований о повышении заработной платы после смерти королевы.

Национальный союз железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT) заявил во вторник, что более 40 000 рабочих, включая 14 операторов поездов и Network Rail, владельца национальной железнодорожной инфраструктуры, будут бастовать в течение 24 часов, начиная с 1 октября, в споре о заработной плате, гарантии и условия труда.

В RMT заявили, что эта акция, которая совпадет с отдельными забастовками других железнодорожников и автобусников, приведет к «фактической остановке» британских железных дорог.

«Транспортники присоединяются к волне забастовок 1 октября, посылая четкий сигнал правительству и работодателям о том, что трудящиеся не потерпят продолжающихся нападок на оплату труда и условия труда в то время, когда прибыль крупного бизнеса находится на рекордно высоком уровне. », — говорится в заявлении генерального секретаря RMT Мика Линча.

С июня члены RMT ушли в общей сложности на шесть дней из-за тех же требований, присоединившись к тысячам британских рабочих, включая журналистов, юристов и работников колл-центров, которые отказались от инструментов, борясь с худшим кризисом стоимости жизни. в десятилетия. Средняя заработная плата не поспевает за стремительно растущей инфляцией потребительских цен, которая составила 9,9% в год по август.

Этой осенью могут начаться новые забастовки, угрожающие беспрецедентным сбоем в ряде отраслей. Учителя, врачи и медсестры проголосуют за забастовку в ближайшие недели. Больше профсоюзов могли бы даже координировать свои забастовки. Unite и Unison — крупнейшие профсоюзы страны, насчитывающие в общей сложности 2,7 миллиона членов, — призывают других присоединиться к ним в синхронных действиях.

На прошлой неделе Unite заявила, что 1900 рабочих крупнейшего британского контейнерного порта Феликстоу будут бастовать в течение восьми дней, начиная с 27 сентября, из-за зарплаты во второй раз за несколько месяцев. Забастовка совпадет с забастовкой сотен докеров в порту Ливерпуля, еще одном ключевом торговом центре Великобритании.

В Соединенных Штатах рабочие тоже недовольны. На прошлой неделе страна чудом предотвратила забастовку более 50 000 железнодорожников после того, как профсоюзы и железнодорожные компании пришли к предварительному соглашению по поводу заработной платы. Забастовка угрожала нанести ущерб цепочкам поставок и поднять цены на многие товары.

Источник: CNN
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