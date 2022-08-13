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Питерец.ру » События в мире » В Италии спасли вора из-под обломков обрушившегося туннеля

В Италии спасли вора из-под обломков обрушившегося туннеля

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28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Мужчина спасен из туннеля, предположительно спланированного ограбления банка: полиция Рима

Мужчину, спасенного из-под обломков обрушившегося туннеля в Риме, обвинили в том, что он рыл его в рамках тщательно продуманного сюжета, похожего на фильм, с целью ограбления банка.
Местная полиция заявила в пятницу, что они подозревают, что мужчина был частью банды из четырех человек, которые предположительно планировали совершить ограбление в эти выходные, когда в итальянской столице будет относительно тихо из-за государственного праздника Феррагосто.
Пресс-служба полиции карабинеров сообщила CNN, что офицеры прибыли к обрушившемуся туннелю в четверг после получения сообщений о том, что под завалами оказался мужчина.

Вскоре после прибытия они арестовали двух человек, подозреваемых в попытке покинуть этот район на машине, и отдельно четвертого мужчину.

Спасатели потратили восемь часов на то, чтобы освободить застрявшего мужчину, который остается под медицинским наблюдением в больнице Сан-Камилло в Риме.
Адвокат Кармине Паскароса, который представляет двух мужчин, арестованных в машине, сообщил CNN, что пара была обвинена в сопротивлении аресту и в настоящее время не находится под следствием по другим преступлениям.
Он сказал, что двое мужчин отрицали свою причастность к человеку, спасенному из-под завалов. По словам Паскаросы, двое мужчин сказали, что они проходили мимо этого района «случайно», когда мужчина попросил их о помощи и отвел в пустой магазин, где находился вход в туннель.

Как только они поняли, что произошло, они вызвали спасателей, прежде чем покинуть место происшествия, добавил он.
Паскароса подтвердил, что ведется расследование в отношении четвертого человека, которому вместе с раненым предъявлено обвинение в связи с обрушением туннеля.

Источник: CNN
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